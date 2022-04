Életemben nem ettem még glutén- és tejmentesen finom rizottót, hamburgert, tésztát és süteményt. Ez viszont az!

– egy ideje ilyen és ehhez hasonló dicséreteket kap Holdampf-Király Karina, aki egészen elképesztő módon látott neki a mentes ételek készítésének. A tatai hölgy azt mondja, az lebegett a szeme előtt, hogy a legerősebb kapcsolat az ember és a környezete között a táplálkozáson keresztül valósul meg. Szent-Györgyi Albert szavaival messzemenőkig azonosulni lehet Karina szerint, akinek saját története évekkel ezelőtt kezdődött, mikor egészségügyi állapota miatt tudatosult benne, mennyire fontos a tudatos odafigyelés és az egészséges táplálkozás.

Magából indult ki - Cukorbetegként, glutén- és tejfehérje érzékenyként Karinának nagyon oda kellett figyelnie az étkezésére. A mennyiségére és a minőségére is, ezért gasztroforradalmat vitt véghez a konyhájában. És egyre jobban belekóstolt a mentes ételek világába. Később pedig sok pozitív változást vett észre magán. Ráadásul nem csak az orvosi eredményei, hanem a közérzete is javult a tudatos étkezéstől. Visszatért a vitalitása és egyre jobban érezte magát a bőrében. A tapasztalat azt mondatja vele, az emberek zöme csak akkor kezd fogyasztani minőségi ételt, amikor már nagy a baj.

– Mennyivel egyszerűbb lenne megelőzni az egészségügyi problémákat, mintsem az utolsó pillanatban ráeszmélni azok veszélyeire. Sosem szabad elfelejteni, hogy azok vagyunk, amit megeszünk – fogalmaz Karina, aki jól tudja, hogy napjainkra mennyire megváltoztak azok a bizonyos összetevők, amik nem is ugyanolyan mértékben tartalmazzák a szervezet számára fontos tápanyagokat.

– Sokunkban az a tévhit él, hogy a mentes ételek nem lehetnek finomak. Dehogynem! – mondja a tatai hölgy, aki mára a családi asztalra is tudatosan összeállított, minőségibb alapanyagokból készített ételeket tesz. Kis idő elteltével férje és gyermekei is kérték a főztjét, például a rizslisztbe forgatott hekket, több zöldséget, köretként kölest, hajdinát, zabot, basmati rizst. Igaz – folytatja – hogy ezek az ételek minimális eltérést mutatnak a hagyományosan elkészítettekhez képest, de legalább olyan fenségesek, akár az “eredeti“, hagyományos liszttel készült falatok.

– A gyermekeim el sem tudták képzelni, hogy egészséges ételeket is lehet enni úgy, hogy megmarad a megszokott ízvilág – állítja Karina, akinek szívügye, hogy saját konyhájában mentes hozzávalókból fenséges és színes ételek, kényeztető desszertek, tészták, hamburgerek készüljenek. Gondolata szerint, ha a családnak és a barátoknak is ízlik a főztje, ráadásul szívesen készíti el a mentes ételeket, miért ne segíthetne a hasonló cipőben járóknak? Miért ne főzhetne másoknak is ilyen finomságokat?

Megszületett az étterem - A gondolatot tett követte, és Karina Dunaalmáson három évvel ezelőtt megnyitotta szerethető, szabadtéri bisztróját a Tatáról Dunaalmásig vezető kerékpárút mellett, mentes ételekkel. A forgalom igazolta Karina álmának létjogosultságát, és talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a valóra váltott álom nagyon is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A bisztró kinőtte régi helyét, így a következő lépcsőfok is elérkezett: költözni kellett.

Márciusában meg is nyitotta kapuit a bisztróból lett étterem Tatán, ahol esztétikus, kényelmes környezet fogadja a vendégeket, Akik á la carte ételekből és napi menüből is választhatnak, akkor is, ha a vegán konyha mellett tennék le voksukat. Persze a húsimádókat is szeretettel várják, akár rostlapon készített finomságokkal és speciális amerikai smokerben, azaz füstölő szekrényben sült BBQ falatokkal is. A király ízek felől semmi kétség.

Lehet finom egy mentes étel, csak tudni kell jól elkészíteni.

– állítja Holdampf-Király Karina, akinek filozófiája, hogy az étel terápia!.