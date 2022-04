A női szabóként dolgozó Csuka-Kovács Alexandra fiatalkorától kezdve szívesen alkot, gyakran készít különböző kreatív tárgyakat, például ajtó- és asztaldíszeket, melyekhez elsősorban száraz terméseket és selyemvirágokat használ. Tavaly júliusban elvégzett egy virágkötő tanfolyamot – így kibővíthette vállalkozása tevékenységi körét –, majd decemberben szerencsét próbált egy versenyen, melyet meg is nyert.

Ezután döntötte el, hogy benevez a Flora Hungaria Nagybani Virágpiac megmérettetésére, a III. Flora Kupára. Mivel előző év nyáron végzett az iskolában, így még benevezhetett a felnőttképző intézetek diákjainak kategóriájába. A versenykiírás sokrétű volt, még azt is megszabták, hogy a virágkavalkádnak milyen növényeket kell tartalmaznia. Ő a szomorúfűz mellett tette le a voksát – ez alkotta a bokréta közepét –, továbbá kisebb csavarfűzágakat is felhasznált, melyek végére kis madártollakat ragasztott.

– Spirális technikát alkalmaztam, az alap megfonása négy-öt órán át tartott. Az elején csak zöldet, például pisztácialevelet helyeztem a csokorba, mellyel utána kezdtem el körberakni a virágokat. Miután elkészült, úgy metszettem meg a szárakat, hogy a csokor önállóan is megálljon. Több mint 24 órányi időt fordítottam az elkészítésére – jegyezte meg.

A verseny előtti napokban és az eredményhirdetéskor sem sejtette, hogy dobogós helyen végezhet. A zsűri egyik tagja, Szentpéteri Szabolcs mester virágkötő építőjelleggel megosztotta vele a hibákat, ugyanakkor dicséretet kapott a csavarfűzágak felhasználásáért.

– A második helyezés mellett jutalomként egy alkotónapot tölthetek el a Flora Hungariánál. Jó lenne elindulni az őszi versenyen is, igaz, akkor már a virágkötő kategóriában szerepelnék – mondta, majd hozzátette: a versenyzésen túl szívesen készítene a jövőben esküvői csokrokat.

Különdíjat is nyert már - Csuka-Kovács Alexandra elmondta, hogy tavaly ősszel Kövér Krisztián pomázi mester virágkötő is szervezett egy háziversenyt, amelyen különdíjat érdemelt ki. Akkori csokrához a saját tokodi kertjében, illetve az erdőben gyűjtögetett virágokat, különböző növényeket. Decemberben a Face­bookon egy virágkötős csoportban is indult egy verseny, melyre egy karácsonyi asztaldísszel nevezet és a szakavatott zsűri az ő alkotását értékelte a legjobbra. Az első helyezés mellett egy 25 ezer forintos vásárlási utalványt kapott az egyik nagykereskedelmi virágárushoz. A III. Flora Kupán elért második helye kapcsán megjegyezte: kifejezetten jó érzés számára, hogy jól szerepelt az erős mezőnyben, hiszen tizenheten indultak a kategóriájában. A márciusi versenyre készült csokornál használta fel a 25 ezer forintos kupont, emellett a fűzfaágakat a természetben gyűjtötte össze. A munka közben pedig voltak olyanok, akik segítették, illetve véleményezték az ötletét.