Magyarországon jelenleg mintegy négymillió személy- és kisteherautó közlekedik naponta az utakon. Nem mindegy, hogy ezeknek a járműveknek milyen a műszaki állapota, nem beszélve arról, hogy az elmúlt évek során jelentős forgalom- és haladási sebességnövekedés tapasztalható az utakon. A műszaki vizsga újbóli „bevezetésének” fontosságáról dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub régiós elnökét kérdeztük.

– Némi túlzással mondhatjuk, hogy időzített bombák közlekednek útjainkon. Ezt az érzést még színesíti az a tény is, hogy a járművek átlagéletkora hazánkban egyre inkább meghaladja a tíz évet, és ez nem csekély mértékben a közlekedés biztonságára is kihat. Számomra egyértelműnek tűnik, tapasztalatból ismerve a magyar autósok lelkivilágát, valamint az egyre nehezedő gazdasági körülményeket, a határ­időig hátralévő két és fél hónap miatt jelentős torlódások várhatóak a hatósági vizsgahelyeken. Ezzel a vizsgálatot végző szervek is számolnak, de a kapacitásuk behatárolt – hangsúlyozta a szakember.

Mintha időzített bombák lennének az utakon (Forrás: Dallos István / 24 Óra)

A Magyar Autóklub műszaki állomásain több mint tíz éve végzik a járművek műszaki átvizsgálását, és erre az évre felhatalmazást kaptak a gépjárművek első forgalomba helyezése előtt honosítással kapcsolatos ellenőrzésre, valamint a taxik és oktató járművek műszaki vizsgájának elvégzésére is.

Európába csak érvényes vizsgával - A kormány a pandémia miatt műszaki vizsga moratóriumot vezetett be. Ez alapján 2020. 03. 11. és 2022. 05. 31. között lejárt okmányok idén június 30-ig érvényesek maradnak. Amennyiben a korábban említett időszakban vesztette érvényét a műszaki vizsga, akkor az egészen június végéig pótolható. A lejárt okmányokat kizárólag hazánkban fogadják el. Így, ha külföldi utat tervez, szükséges gondoskodni az érvényes műszaki vizsgáról. A műszaki vizsga ára 2022-ben átlagosan 30–40 000 forint. A műszaki vizsga felkészítés és ügyintézés költségét több szempont befolyásolhatja. Ilyen például a kocsi típusa, mérete és műszaki tulajdonságai. A műszaki új autók esetén négy évig érvényes. Használt autók esetén az első használattól vett három naptári évig, ezt követően két évig.

– Megyénkben két helyen, a tatabányai és az esztergomi műszaki állomáson végezzük ezeket a vizsgálatokat, felkészülve erre a fontos feladatra is. Azt javaslom az érintetteknek, hogy a már lejárt műszaki érvényességű járműveik számára a lehető legrövidebb időn belül kérjenek vizsgaidőpontot, a torlódások elkerülése érdekében. Fontos információ az is az autósoknak, hogy érvényes műszaki hiányában, már ma sem közlekedhetnek Európában. Külföldön az illető ország ellenőrei szigorúan megkövetelik az érvényes műszakit. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak az jelentős bírsággal és egyéb kellemetlen következményekkel járhat – emelte ki dr. Farkas Károly.

A kontaktok - Segítség lehet az autósoknak, hogy a bejelentkezéshez szükséges telefonszám és e-mail-cím a Magyar Autóklub honlapján szerepel. A tatabányai állomás telefonszáma: 34/310-504, az esztergomié: 33/411-908.