Mint arról korábban beszámoltunk, 2020 nyarán a helyiek heves tiltakozásba kezdtek, miután megtudták, hogy egy vállalat 122 hektáros területen homok-kavics bányát szeretne létesíteni a község területén. A pilismarótiak a júliusi lakossági fórumon is kifejezték véleményüket, aggályaikat, sőt többen is hangoztatták, hogy nem értesültek időben a projektről. Az ellenállás miatt először Pergel István Csaba polgármester, majd Réti József Károly alpolgármester is lemondott.

A testület a 2020. augusztus 6-i rendkívüli ülésen kötelezettségvállalónak jelölte ki Balázs Mártát, a község korábbi jegyzőjét az önkormányzat kiadási előirányzati terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselők úgy döntöttek, nem kívánnak állást foglalni a bányaügyben, ezért feloszlatták a testületet.

Mivel a november 8-ra kitűzött választás elmaradt a veszélyhelyzet újbóli kihirdetése miatt, így az önkormányzat törvényes működését sem tudták helyreállítani. Azóta a helyi rendeletek értelmében Bartal Achilles képviselő, a helyi pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke jogosult a polgármesteri feladatok és hatáskör gyakorlására, ez a különleges állapot a választások napjáig áll fent. A lakosságot még nem tartja lázban a választás, a voksolás híre vélhetően az utolsó egy-másfél hétben válik ismét általános beszédtémává Pilismaróton.

Jelöltek - Balázs Márta utódja 2021. február 1-től Együd Bertalan lett. A község új jegyzőjétől megtudtuk, hogy a választásra vonatkozó szabályok szerint ugyanazokra a személyekre lehet majd szavazni, akiknek a neve a 2020. november 8-i választáson jelöltként szerepelt volna a szavazólapokon. További jelölt- és listaállítás nem lehetséges, vagyis a létszám nem bővülhet, ellenben csökkenhet, ha valaki mégis bejelenti a visszalépést, vagy időközben elhalálozik.