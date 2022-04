Már tavaly, első alkalommal is hatalmas érdeklődés övezte a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyedülálló szakmai és zenei fesztiválját, amelynek helyszíne ezúttal is a Dunakanyar fővárosa, Esztergom lesz. A háromnapos rendezvény látogatói idén még nívósabb programokra, a legkiválóbb szakmai előadókra, valamint a legismertebb magyar együttesekre és fellépőkre számíthatnak.

Itt lesz többek között Richard L. Florida világhírű városkutató, John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora, és színpadra lép a Margaret Island, az Irie Maffia és a Follow the Flow is. A tavalyi MCC Feszten 12 ezer látogató fordult meg a három nap alatt. 2021-hez hasonlóan az MCC Feszt idén is alapvetően ingyenes lesz, azonban aki az összes koncertre és bulira kíváncsi, valamint szeretne pluszkedvezményeket és szolgáltatásokat, az MCC Feszt Pass megvásárlásával teljessé teheti az MCC Feszt élményt.