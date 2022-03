Proczeller Tamás, a Tourinform iroda vezetője elmondta, standjukon sajtófalat állítottak fel, ahol az aktuális képek mellett a város új logója is szerepelt, amelyet az új Duna-híd ihletett. Mottójuk: Komárom határtalanul jó!, amely utal arra, hogy Észak- és Dél-Komárom egy város két országban. Az eddig elkészült komáromi imázsfilmeket is vetítették a rendezvényen.

– A kiállítás lehetőséget teremt a szakmai találkozásokra: más régiókból, városokból érkező kollégákkal mélyíthettük el kapcsolatainkat – mondta. – Emellett újságírókkal, médiumokkal is felvettük a kapcsolatot. Sok érdeklődő jött oda a standunkhoz, akik csoportosan, nyugdíjasklubbal, vagy éppen osztálykirándulásra látogatnának el hozzánk. A munkatársaimmal tájékoztatjuk őket az optimális lehetőségekről, annak függvényében, hány napot terveznek itt tölteni.

A város nagy újdonsága a Csillagerőd, amelyet legelőször ajánlanak a turistáknak. Hadi kulturális központ, emellett múzeumként is működik, hiszen itt talált otthonra a Szépművészeti Múzeum korábban hányattatott sorsú gipszgyűjteménye. A Monostori erődben sok tematikus programmal várják az érdeklődőket, nemrégiben állították fel a Klapkaréna elnevezésű fűthető sátrat is, amelyben a Magyarock Dalszínház tartja előadásai egy részét, de március 15-én a Kormorán együttes is fellép.

Alkalmazások - A turisztikai célpontokat honlapjukon is meg lehet ismerni, de több telefonos alkalmazást is fejlesztettek. A [email protected] GPS-pontok által vezérelt, audio guide alapú idegenvezetést nyújt a felhasználóknak. A Camarum főleg gyerekeknek szóló, időutazós játék, amely szórakoztatva tanítja a fiatalokat a város felfedezése során. A Zöld Komárom app a város természeti értékeit mutatja be. Szintén a kicsiket szólítják meg Szuronyffy Szaniszló és a komáromi kisleány című kiadványaikkal, amelyhez foglalkoztatófüzet is tartozik.

Az iroda vezetője kitért arra is, népszerű célpont a Brigetio Gyógyfürdő. A Klapka György Múzeum érdekes leleteivel, római kori gyűjteményével várja a kultúrára fogékonyakat, a WF Szabadidőparkban horgászatra is van lehetőség a fürdőzés mellett. A monostori szabadstrandot is sokan felkeresik.

Észak-Komáromot is népszerűsítik: a történelmi belváros mellett az ottani erődöt ugyancsak ajánlották az érdeklődők figyelmébe. A Komáromban is elérhető KOMBIbike biciklikölcsönző segítségével két keréken könnyen el lehet tekerni Szlovákiába és vissza.

Az Utazás kiállítás ideje alatt is hangsúlyt fektettek az online médiában való megjelenésre. Az Instagramra képeket töltöttek fel, élőben jelentkeztek be, továbbá a Monostori erőd Nagy Kokárda Napok című rendezvényét ugyancsak népszerűsítették.