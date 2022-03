Már az erőd bejáratánál hagyományőrök fogadták a látogatókat az erődben. Turbók Attila kulturális menedzser elmondta, idén először négynapos a rendezvény, állandó programokkal, előadásokkal is készültek, valamint minden órában indultak tárlatvezetések az erődben.

Változatos programok

– Szombaton A helység kalapácsát lehetett megtekinteni. Ezt a művet azért is választottuk ki, hogy Petőfi Sándorra emlékezzünk, mert már elkezdődött a Petőfi-emlékév. Vasárnap a Klapka-musicalt élvezhették a nézők a rendezvénysátorban, hétfőn pedig Rutkai Bori és bandája érkezett az erődbe. Az utolsó napon a Kormorán együttes lépett színpadra.

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

Elsültek az ágyúk

Turbók Attilával a vívást is ki lehetett próbálni, ez volt ugyanis az egyik állomása annak a feladatsorozatnak, amelynek teljesítői katonakönyvet is kaptak. A kulturális menedzser szívesen mutatta meg tudását felnőtteknek és gyerekeknek, akik nagy örömmel próbálták ki a vívást. A tüzérek az 1848-as ágyúkat mutatták be a közönségnek, ezeket el is lehetett sütni. Szintén ki lehetett próbálni a korabeli puskát és pisztolyt, de a nagy durranásoktól inkább az idősebbek voltak lelkesek. A kisebbeknek is bőven akadt program. Az erőd udvarán rengeteg ügyességi fajáték várta őket, ahol hosszú időt eltöltöttek a feladatok megoldásával a gyerekek.

Huszárokat is készítettek

Mindezek mellett a Duna bástyában a Kemence Egyesület tartott kézműves foglalkozást. Lehetett kokárdát készíteni, valamint fejdíszt és katona sapkát is. A kicsik felpróbálhatták a Szőnyi Lovas Sportegyesület huszár egyenruháit is. A Kemence Egyesület tagjaitól azt is megtudtuk, százával készítettek mézeskalács huszárokat, amelyek hatalmas népszerűségnek örvendtek a rendezvényen. A gyerekek ugyanis ki is díszíthették a csinos huszárokat, mielőtt elfogyasztották volna azokat. Munka közben pedig a huszárokról is sokat megtudhattak az ügyes kezűek.

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra

Az utolsó napon szinte teljesen megtelt a Klapkaréna. A fűtött sátorban a Kormorán együttes adott kellemes koncertet, a rajongók nagy örömére. A koncert után sokan kíváncsiak voltak a Szőnyi Lovas Sportegyesület látványos huszár karüsszeljére is, amelyet a nap folyamán többször is bemutattak az érdeklődőknek a lovasok.