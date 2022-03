A Vöröskereszt helyi szervezete által megálmodott programra már kilenc óra előtt gyülekezni kezdtek a biciklisek. Oláh Gábor a Vöröskereszt területi koordinátora a gyerekeknek elmondta, a rendhagyó program célja, hogy a három erődöt meglátogassák. Az első megállóhely a Csillagerőd volt, ahol történelmi totót töltöttek ki a résztvevők, a csapatok pedig kis helytörténeti ismertetőt is kaptak. Ezek után a bringások a Monostori erőd felé vették az irányt, ahol szintén történelmi totó várta őket. Végül az Igmándi erődbe indultak, amelynek bejáratnál vöröskeresztes feladatokat oldottak meg. Az óvodások ennél rövidebb útra indultak, ők csak az Igmándi erődig gurultak el kétkeréken.

A megnyitón dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, nagy öröm, hogy végre maszk nélkül jöhettek össze a diákok és ovisok a Szabadság téren. Köszönetet mondott a résztvevő intézményeknek is, amelyek fontosnak tartották, hogy a nemzeti ünnephez közeledve emlékezzenek, és emlékeztessenek a forradalom hőseire. Hangoztatta, a Csillagerőd nemrégiben teljeskörű felújításon esett át, már több mint tízezren meglátogatták a megnyitó óta. Arra is kitért, az Igmándi erődbe most azért nem lehet bemenni, mert épp fejlesztés zajlik benne, abból a célból, hogy a biciklisek számára is megállóhelyként szolgálhasson a továbbiakban.

A városvezető azt is elárulta: olyan biciklitúrát is terveznek, amelynek keretében a komáromi hidakon kelnek majd át. Az eseményen a biztonságra is rendkívül ügyeltek a szervezők, a rendőrség biztosította az útvonalat a kerékpártúra résztvevői számára.

Kezdődik a megemlékezések sora - Megyénkben már pénteken több helyen megemlékeznek az 1848-49-es eseményekről. 11 órakor Szőnyben lesz koszorúzás, amelyen az ovisok és az iskolások ugyancsak részt vesznek. Szintén Komáromban, a Mozaik Könyvesboltban 17 órakor nyílik kiállítás Dani-Szabó Eszter és Dani Zsolt 3D várostérképeiből. Bábolnán 16 órakor a szabadidőparkban emlékeznek Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő részvételével, majd a helyi általános iskola nyolcadikos diákjai adnak ünnepi műsort. Ezt követően a Régi temetőben is koszorúznak.