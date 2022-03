A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár színházterme adott otthont a XXXI. Országos Táncművészeti Fesztivál elődöntőjének, mely a Táncpedagógusok Országos Szövetsége szervezésében jön létre évről évre. Miskolc után Oroszlányban volt a selejtező második állomása, majd Szekszárdon és Makón is várják a környék táncoslábú fiataljait, hogy bizonyosságot nyerjenek: ott a helyük a májusi országos döntőben.

Az elődöntőre érkeztek táncosok Budapestről, Debrecenből, Kőszegről és Nyergesújfaluból, Oroszlányt Csáky Mária táncpedagógus felkészítésével a Silhouette Táncegyüttes képviselte. A bemutatott 47 produkció különböző kategóriát képviselt, volt közöttük hip-hop, klasszikus balett, modern­tánc és modernbalett, mozdulatművészet, jazztánc, valamint kortárstánc. A fiatalok neves ítészek előtt léphettek színpadra.

A produkciókat pontozta Andrea Paolini Merlo táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Balett megbecsült művésze. Az országban élő olasz származású művészen kívül Földi Béla, a Budapest Táncszínház igazgatója, továbbá Szalay Tamás, a Táncpedagógusok Országos Szövetsége alelnöke, valamint Molnár Krisztina szakíró is értékelt. Mellettük a házigazda intézmény igazgatója, Takács Tímea is helyet foglalhatott a zsűritagok között.

Az öttagú zsűri korcsoportonként és kategóriánként értékelt. Az oroszlányi Silhou­ette Táncegyüttes tíz bemutatott táncgyakorlata közül hét első helyezett, három pedig második helyezett lett. A területi selejtezőn csaknem ötven növendék indult, harmadikosoktól középiskolás korú táncosokig.

Csáky Mária balettmester, koreográfus a Silhouette Táncegyüttes művészeti vezetője nagyon elégedett mindenkivel. Úgy fogalmazott, elképesztő károkat okozott a világjárvány az oroszlányi együttes tagjainál, akiknek az elmúlt két évben alig volt fellépési lehetőségük.

– Az előzményektől függetlenül a gyermekek lelkesen léptek színpadra. Érthetően most sokkal nagyobb volt bennük a drukk, mint korábban. Nagyon büszke vagyok rájuk, talán még sosem voltam ennyire – hangzott Csáky Mária értékelése.

Forrás: Dallos István / 24 Óra

Nyergesi Diótörők a döntőben A nyergesújfalui Diótörő Gyerektánc Egyesület is sikeresen képviselte megyénket a seregszemlén. Vezetője, Csontos Marika büszke lehet tanítványaira. Kilenc koreográfiával készült a csapat, mindegyik szabad utat kapott a budapesti országos döntőbe. A junior- és az ifjúsági csapat versenyzett a legsikeresebben, első helyezést értek el, míg a gyerekkorosztály csoportban és duettben is második lett. A szóló koreográfiák is jól szerepeltek, kiérdemelték a második és a harmadik helyezettnek járó díjat.