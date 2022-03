Tavaly nyáron adták át az újjáépített és kibővített József Attila Megyei és Városi Könyvtárat, a Modern Városok Programban elvégzett beruházás összege megközelítette a hárommilliárd forintot. A könyvtár alapterülete megduplázódott, így az 1964-ben emelt épület helyén egy korszerű, 21. századi intézmény jött létre.

Országos viszonylatban egyedülálló szolgáltatások érhetők el az olvasók számára. Minden könyvet digitális jellel láttak el, így az elektronikus olvasójeggyel együtt egy automatán keresztül egyszerűen, gyorsan kikölcsönözhetők, visszaregisztrálhatók a könyvek.

Kétszintes lett az olvasótermi pavilon

A felnőttkönyvtár a jelenlegi olvasótermi pavilon kétszintessé alakításával bővült. A földszinten közösségi tér jött létre magazinolvasóval, kávézóval, gyermekkönyvtárral, internetezőasztalokkal. Ott kaptak helyet a beiratkozás és a kölcsönzés helyszínei, valamint a legnagyobb érdeklődésre számot tartó állományrészeket tartalmazó, szabadpolcos olvasóterem. Az egylégterű helyiség felső szintje a nyugodt olvasás és kutatás tereként működhet.

Az olvasói térben zene- és médiatárat, valamint internet-hozzáférési pontokat alakítottak ki, valamint megépült egy előadóterem és egy oktatóterem, ahol a könyvtár nyitvatartási idejétől függetlenül szakmai konferenciákat, továbbképzéseket, gyermekfoglalkozásokat és egyéb, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó rendezvényeket tarthatnak.

Könyvbox mellett digitális labor is épült

Emellett zenehallgatásra és filmnézésre, valamint akár kisebb létszámú klubok működésére szolgál a Fonotéka helyisége, illetve a folyosói galéria képzőművészeti kiállításoknak biztosít teret.

A kiemelt újdonságok közé tartozik a 0–24 órás könyvszolgáltatás: a „Szélfogóba” az érvényes olvasójeggyel rendelkezők a nap 24 órájában beléphetnek, visszaadhatják kikölcsönzött könyveiket, és az előre kért dokumentumokat a könyvboxból elvihetik.

Gazdag programok, évfordulókra készülnek

A digitális laborral képesek részt venni a digitalizálási programban, ehhez minden berendezés rendelkezésre áll: mikrofilmszkenner, nagy méretű szkennerek, VHS, kazetták, fényképek digitalizálására alkalmas eszközök.

A megyei könyvtár épületét hetven évvel ezelőtt nyitották meg. Az intézmény a különleges évfordulóra az elkövetkező hetekben és hónapokban korabeli cikkekkel és fényképekkel emlékezik, amelyeket közösségi oldalukon osztanak meg. Elsőként a Dolgozók Lapja 1952. augusztus 23-i és 30-i számából elevenítettek fel részleteket.

A várossá válás évfordulójára is készülnek. Hetvenöt évvel ezelőtt az elődtelepülések egyesítésével jött létre Tatabánya. Több különleges programmal emlékeznek majd a jeles ünnepre. Részletek: www.jamvk.hu, valamint a közösségi oldalon.

Reálgimnáziumként működik tovább

Két és fél évvel ezelőtt vehették birtokba a gyönyörűen felújított épületet a város központjában a Tatabányai Árpád Gimnázium tanulói és pedagógusai. A kétmilliárd forintot is meghaladó beruházás mellett egymilliárdból egy ezerötszáz négyzetméteres új, akkreditált méretű kézilabdacsarnokot is épített a Tatabányai Sport Club (TSC) az intézmény mellé. Dél­előtt a gimnazisták használhatják, délután pedig az utánpótlás-nevelésben tölt be jelentős szerepet.

Ekkora mértékű, egyösszegű fejlesztés Tatabánya oktatási rendszerében évtizedek óta nem volt. A Modern Városok Program keretében új tantermeket, szaktantermeket, szertárakat és laborokat hoztak létre. A gimnázium bútorzatát, szertári kellékeit és audiovizuális eszközeit is kicserélték, valamint előadótermet és új aulát alakítottak ki. Az intézmény a rekonstrukció után reálgimnáziumként működik, kiemelt a matematika, az informatika és az idegen nyelvek oktatása. A felújított intézménybe a korábbinál több diákot vehetnek fel.