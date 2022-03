A tűzoltó századossal a Katasztrófavédelem magazin készített interjút, amelyben a foci iránti elkötelezettségéről és a tűzoltó munkájával való összeegyeztethetőségről mesélt. Mint mondta, 2012 óta tevékenykedik foci játékvezetőként, de már születése óta szinte vérében van a foci.

– Grosics Gyula szülővárosában, Dorogon nőttem fel. Ez már önmagában kedvet csinálhat a focihoz – mondta a lapnak a tűzoltó-focibíró – Tizenegy évig rúgtam a bőrt, ezután fordultam a játékvezetés felé. 2012 óta sok tapasztalatot szerez az ember, engem sem kerültek el az izzasztóbb helyzetek.

Szeibert Philip szerint minél több a néző, annál nehezebb a dolguk a bíróknak. Hiszen ha egy népes szurkolótábor bíztatja a csapatot, akkor a játékosok is akár százhúsz százalékon pörögnek. A bírói döntéseket ilyenkor hangos füttykoncert kíséri, ezeket a kísérő körülményeket nekik, játékvezetőket ki kell zárni.

– A bekiabálások és a reklamálás gyakori a megyei meccseken, de söröspohár is repült már a pályára. Tapasztalatom szerint viszont minél magasabb osztályban vezettem játékot, annál könnyebb a dolgom a játékosokkal. Hiszen a tét növekedésével a szabálytalanságok is komolyabb következménnyel járnak a focistársa és a csapatra nézve is – tette hozzá.

Főállásában is száz százalékosan teljesít

A megyei labdarúgó szövetség díjáért nagyon hálás. A focibírói munkát mindenképp szeretné folytatni, amit sok szervezéssel jár, de összehangolható a katasztrófavédelmi hivatásával. Mint hozzátette, van, hogy kiesik egy-egy játékvezető, de ha épp mobillabor-ügyeletes, akkor nincs mese: bármikor riaszthatják és ez nagy rugalmasságot igényel.

– Szerencsére a kollégákra mindig számíthatok – tette hozzá tűzoltó százados.