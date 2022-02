A járványhelyzet aktuális állapotára tekintettel a jelenlegi félévet teljes online oktatással indítják február 28-ig, majd ezt követően újabb rektori utasítással tájékoztatják a tanulókat a félév folytatásával kapcsolatban – közölte oldalán az Edutus Egyetem január 31-én.

Némethné Dr. Gál Andrea rektor utasításaiban a technikai részletekre is kitért, melyben az Oktatásszervezési Osztály tájékoztatását tolmácsolta az oktatóknak és a hallgatóknak. Elmondta: az órarendek mind nappali, mind levelező munkarendben változatlanok maradnak. Amennyiben technikai okok miatt mégis változtatásra lenne szükség, erről az Oktatásszervezési Osztály küld tájékoztatást a diákoknak. Az oktatók az órákat otthonról tartják, de igény esetén bejöhetnek az egyetem épületébe. Ezt előre jelezni kell az Oktatásszervezési Osztálynak és a webináriumi felelősnek a terem biztosítása miatt.

Hozzátette: felvételeket csak azokról a kurzusokról kell készíteni, amelyek egyébként is webináriumi formában lettek volna megtartva, és egyébként is készült volna felvétel, a többi kurzusról nem. A számítógéptermi és labor órákkal kapcsolatban az órarendszerkesztő kollégák külön egyeztetnek az érintett oktatókkal. A hallgatói ügyintézés is alapvetően online történik, de szükség esetén a hallgatók bejöhetnek az egyetem épületeibe.

A nem oktató kollégák jelenléti munkarendje változatlan marad – közölte. A maszk használata továbbra is kötelező lesz az intézmény épületeiben. A vezetőség kéri, hogy az épületben lévők a kihelyezett kézfertőtlenítőket használják és fokozott figyelemmel járjanak el betegség gyanúja esetén. Koronavírus fertőzés tünetei esetén az intézmény látogatása nem engedélyezett.

Hozzáfűzték: a legutóbbi rektori utasítással a 2021. augusztus 30-ai tájékoztatás érvényét veszti napján kiadott rektori tájékoztatás, azzal, hogy a 2021. július 14. napján kiadott rektori utasítás továbbra is visszavonásig hatályban van.