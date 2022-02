Javában zajlik Törzshely nevű játékunk, amelyben Komárom-Esztergom megye legmenőbb, legkülönlegesebb vendéglátóhelyeit keressük a cukrászdáktól a borozókig, a lacikonyháktól a fine dining éttermekig. Aki benevezi kedvencét, az nyerhet is, úgyhogy kalandra fel: mutassátok meg most törzshelyeteket és pörgessétek fel a forgalmát azzal, hogy benevezitek a játékba!

Közösségi oldalunkon már bekapcsolódtatok a nagy nosztalgiázásba: cikkünk alatt 45 tatabányai szórakozóhelyet említettetek meg. Volt olyan hely, amit szinte mindenki megemlített, míg többnek csak a neve merült fel. Az biztos, hogy igazi emlékcunamit indított a poszt, jöjjenek hát azok a tatabányai helyek, ahol szerintetek a legjobb bulik voltak. Figyelem, a felmérés, a lista nem reprezentatív, beleszólni, továbbgondolni szabad!

Rengeteg egykori és még ma is működő helyet soroltatok fel: Tonett, Vendéglő a Három Tölgyfához, Vadmacska, Szibéria Rock Klub, Calipso, Kisker. Emlékeztek rájuk? Vagy a Walczerbe, az Akváriumba, az Erőműi lakótelepen lévő Szőnyegesbe, a Club 2000-be, a Rozmaringba, a Fekete Gyémántba, az Eocénba, esetleg a Fúzióba jártatok? Netán a Royal, a Kerék Csárda, a Klubkönyvtár, a híres Tízes, a Rózsakert vagy az Úttörőház, esetleg a később abból lett Dervis Rock Café volt a törzshelyetek? Esetleg a Kóborló, a Békepipa az, ahová még most is be-benéztek?

Sokan emlékeztek még arra, hogy a Konzum emeletén is működött disco, hogy volt egyszer egy Rezgéspont, hogy a Hétvezér étteremben, a „Tahóban” és a Bánkiban is voltak bulik, hogy a Sport presszóban, az alsógallai Beat Barlangban, a Gerecsében, a KPVDSZ-ben, a Puskinban és a Kedvenc cukrászdában is a tetőfokára tudott hágni a hangulat, vagy hogy a rockerek a Csemőiben (Dózisban) gyülekeztek és a Carapaxba jártak. A Vadorzó volt az a hely, ahová egyszerre mehettünk pubba és discóba is, de utóbbi kedvelőinek ott volt a „Zsdaniból” lett Arizóna és a Flashdance is.

Forrás: Dolgozók Lapja

Ugye milyen sok hely? Egy városban, ahol állítólag nincs is éjszakai élet... A top 5 helyről azonban még nem esett szó. Lássul a legeket, kedvenc tatabányai szórakozóhelyeiteket egy végső visszaszámlálásban.

5. A rendőrségen működött: Yard

4. Sokak nagy kedvence volt: Népház

3. Sosem feleditek, mekkora bulik voltak itt: Halászkert

2. Örökre beírta a szórakozóhelyek nagykönyvébe a névét: Csülök

A tatabányaiak kedvence, ahová a legtöbb emlék fűz titeket azonban nem más, mint a:

1. Jubileum