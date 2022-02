A kontinens jövőjéről szóló konferencia plenáris ülését legutóbb Strasbourgban tartották. Hajnalka hozzászólásaival, valamint felvetéseivel nemcsak az oroszlányi polgárok, hanem hazánk érdekeit is képviseli.Az ötletet, miszerint nagyobb szerepet kapjanak a polgárok az Európai Unió jövőjének alakításában, tettek követték és tavaly májusban megtartották a témakör első konferenciáját.

A megbeszélés egyben lehetőséget is kínál a kontinens ellőtt álló kihívások és kiemelt feladatok megvitatására. A rendezvénysorozat több elemből áll: többnyelvű digitális platformon, nemzeti és regionális szinten megrendezett eseményeken és az európai polgárok köréből válogatott vitacsoportokon alakítják ki a résztvevők a témák szerinti ajánlásokat.

A konferencia három uniós intézmény fenntarthatósága alatt működik: Európa Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európa Bizottság. A vezető testület munkáját a három intézmény képviseletét biztosító tisztviselőkből álló közös titkárság segíti. Négy európai polgári vitacsoportot hoztak létre a szervezők annak érdekében, hogy a résztvevők együtt gondolkodhassanak a jövőről, amelyet az unió számára elképzeltek. A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai alkotja, akiket 27 tagállamból választottak.

Egyikőjük Kozmáné Gombkötő Hajnalka, az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa. Attól függetlenül, hogy az oroszlányi hölgy vitacsoportjának fő témája a jogállamiság, felmerült az éghajlatváltozás, az európaiság kérdése, az egyenlőség, a nők szerepe és a kisebbségek témája is.

– A kulturális és a gazdasági különbségek érződnek a különböző európai régiók és országok között, ami abban látszik, hogy egy kelet-európai résztvevő teljesen más problémákkal néz szembe, mint egy nyugat-európai – mondta Hajnalka, ami szerinte a bizottsági munkák során is érezhető volt.

– Míg az utóbbinál a zöldpolitika már javában központi téma, addig számunkra az egyik legfontosabb az, hogy az unió védje meg a saját állampolgárait – nyilatkozta a különbözőségekről az oroszlányi delegált – fogalmazott.

Mindegyik vitacsoportnak három ülése volt. Az első ülésnek Strasbourg adott otthont tavaly szeptemberben azzal a céllal, hogy körvonalazódjon, milyen kérdésekkel is kíván foglalkozni az adott csapat és azokat később elmélyítve milyen konkrét ajánlásokat tud megfogalmazni az uniónak. A harmadik ülés, ami Hajnalka vitacsoportja, decemberben volt Firenzében. Itt a résztvevők szavazással véglegesítették az ajánlásokat (39), amelyeket később megvitatnak majd az érintettek az Európai Parlamentben. Javaslatok érkeztek például a mezőgazdasági tömegtermelés támogatása ellen, az uniós intézmények névváltoztatása mellett, vagy a választási jogszabály összehangolására. Az egyes ajánlások ismertetik, hogy miként lehetne változást elérni.

Hajnalka büszke a munkájára - A konferencia valódi célja az uniós munka hatékonyabbá tétele, továbbá olyan célok kijelölése 2050-ig, amelyek megvalósíthatóak. – Ez tényleg egy fantasztikus lehetőség, hogy az állampolgárokat megkérdezik arról, milyen változást szeretnének – nyilatkozta lapunknak Hajnalka, akit végtelen büszkeséggel tölt el, hogy az országot képviselheti és képviseli a jövőben is. – Minden erőmmel azon vagyok, hogy méltón végezzem a munkám. Személy szerint az állat- és a természetvédelem kérdései elsődlegesek. Egyebek mellett ezekben a témákban szólaltam – zárta szavait Kozmáné Gombkötő Hajnalka, aki szabadidejében az Oroszlányi Ments meg Állatvédő Egyesületnél ideiglenes befogadó. Az oroszlányi hölgy egyébként az Európai Egyetemi Intézet Könyvtárának oroszlányi kiadványokat és Oroszlány története könyvet is ajándékozott. A konferencia legutóbbi plenáris ülését január végén rendezték meg Strasbourgban. Ekkor – városát népszerűsítve – az Európai Parlament könyvtárába is vitt a bemutató prospektusokból.