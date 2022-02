Összegét és a munkálatok volumenét tekintve egyértelműen a legjelentősebb beruházás a neszmélyi kompkikötő, amely Interreg V A – Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg. A tervek szerint a nyár közepére, végére megkezdődhet a kikötő és a csatolt létesítmények próbaüzeme, ősszel pedig megindulhat a szolgáltatás, azaz a forgalom is a Duna két partja között.

A magyar falu program keretében az önkormányzat pályázott a ’70-es, ’80-as években épült ravatalozó felújítására. A régi épületre rá is fér egy alapos korszerűsítés. Arról nem is szólva, hogy ma már kötelező mosdóval és illemhellyel is ellátni a épületet, így parkosításra és tereprendezésre is szükség lesz. A polgármester folyamatosan egyeztet a lehetséges felújításról az egyházak képviselőjével, valamint a temető üzemeltetőjével. A benyújtott pályázatról nyár elejére várható döntés, pozitív elbírálás elején a munkálatok szinte azonnal megkezdhetők.

Február végén a Vízimolnár utca teljes hosszában folytatódik a kerékpárút kiépítése, miközben az utca teljes korszerűsítését is el szeretnék végezni. Amennyiben nem lesznek úgymond zökkenők, úgy a nyár közepére a bicikliút eléri a Hajóskanzent. A terepmunkák egyébként folyamatosan zajlanak a nyomvonalnak megfelelően.