Sűrűn egyeztetnek a T-Ingatlanfejlesztő 2016 Kft., a leendő bérlők, és kivitelezők képviselői a szolgáltatóházban. Zsidek Ferenc, a T-Ingatlan Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta lapunkat arról, hogy jelenleg hogy áll az építkezés.

– Az önkormányzat már a beruházáshoz kapcsolódó parkolókat és bekötőutakat építi, alakítja – mondja Zsidek Ferenc.

Négyágú csomópontot alakítanak ki, hogy a Dózsakert felől érkezők egyenesen be tudjanak hajtani a mélygarázshoz és a mellette kialakított szolgáltatóház alatt lévő komplexumba. A Tatabányai Kollégium mögött is leaszfaltozzák a területet, és további negyven gépjármű számára alakítanak ki parkolóhelyet. Ezek a munkálatok várhatóan március végére befejeződnek, s akkor megkaphatja a szolgáltatóház a használatbavételi engedélyt.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, a konténerek elszállítását követően a Győri út és a szolgáltatóház közötti zöldterületen a kivitelező, a WHB Kft. helyreállítja a kerékpárutat is.

A beruházás hamarosan befejeződik. A csaknem háromezer-ötszáz négyzetméteres épület nyolcvan százalékát már bérbe adtuk. Május elsejétől várhatóan fokozatosan nyitnak az üzletek.

Várhatóan bank mellett egészségügyi szolgáltatók, a T-Szol közműves szolgáltatói, a parkolási ügyfélszolgálat és diákmunka-közvetítő is ideköltözik. Tárgyalnak a vízművel és keresnek vendéglátóipari tevékenységet folytató vállalkozót is kávézó és étterem működtetésére. A mélygarázsban pedig autómosó is lesz majd.