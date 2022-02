Kapa Melinda, akinek munkásságát az idei magyar kultúra napján Rauscher György-díjjal ismerte el a dorogi képviselő-testület. A kitüntetett rajztanárral a rézkarckészítésről és önálló kiállításairól is beszélgettünk.

Nyerges­újfaluban töltötte gyermekkorát és Bangó Miklós festőművésznek, egykori rajztanárának köszönhető az, hogy lényegében általános iskolás kora óta rajzol. Később az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban tanult tovább, majd 1985-től négy éven át az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakára járt. A diploma megszerzését követően barátaival több alkotótáborba is ellátogatott.

– Pakson is volt egy tábor, amelyet Lantos Ferenc magyar festő, grafikus, művészpedagógus vezetett, rendkívül sokat tanultam ott. Ő volt az, aki kidolgozott egy újfajta módszert és a zenét összekötötte az alkotással. Amíg a főiskolán jellemzően csendéleteket, Pakson ritmusrajzokat is készítettünk – idézte fel.

A kilencvenes években Bajnán az úgynevezett fazekas házban Kántor János festő, grafikus szervezett grafikustáborokat. Ő szerettette meg Kapa Melindával a rézkarcot és ott sajátította el az alapokat.

– Onnantól kezdve nagyon szeretem ezt az igen nehéz technikát. Később a tábor egy ismeretség révén a felvidéki Szőgyénbe költözött, és nemzetközi művészteleppé vált. Kinyílt a világ előttem, sok kreatív művész munkáját ismerhettem meg – mondta.

1992-től rendszeres tagja a Siroki Pedagógusok Alkotóműhelyének is, ahol tovább bővíthette ismereteit. A plein airnek, vagyis a szabadban való festésnek az élménye hatotta át a kurzust, a képei jelentős részének meghatározó eleme a környező vidék és a falu adta inspirációk: a táj, a barlanglakások, udvarbelsők, macskák.

Kapa Melinda még a kilencvenes években Tokod-Üveg­gyárban kezdte el pedagógusi pályafutását, emellett Puxbaum Jenő festőművész halála után évekig ő vezette a helyi képzőművész alkotókört.

– A tanórák után délutánonként sokszor bennmaradtam az iskolában, szakköröket tartottam a diákoknak. Sosem azt néztem, hogy mennyi az idő, csak az volt fontos, hogy szép munkák készüljenek – mondta.

2002-től tanít a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolájában és mostani munkahelyén is a tehetséggondozás a kedvenc területe.

– A szakkör jellege az elmúlt években átalakult, manapság már sokkal inkább a versenyekre készülünk. A diákjaimmal szép eredményeket értünk el, 2007-ben egy országos pályázaton is sikeresen szerepeltünk, jutalmul Párizsba is eljuthattunk – tette hozzá.

Kapa Melinda a pedagógusi és tehetséggondozási feladatai mellett mind a mai napig amatőr alkotóművészként tevékenykedik.

– Évekkel ezelőtt pasztell- és akvarellképeket készítettem, a technika frissessége tetszett elsősorban az aprólékos munkát, nagy fegyelmezettséget, türelmet igénylő rézkarcok mellett. Az utóbbi pár évben – Végh Éva dorogi festőművész hatására – elsősorban akrillal dolgozom – mondta.

Alkotásai az elmúlt években az ország különböző pontjaira is eljutottak, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy amatőrként a profiknak meghirdetett, hatvani Magyar Tájak Országos Tájkép Biennáléra, az egykori esztergomi Országos Pasztellbiennáléra is bezsűrizték munkáit. 2013-ban az esztergomi Rondella Galériában volt eddig a leglátogatottabb kiállítása, amelyet több mint ötszázan tekintettek meg. Dorogon már háromszor mutatkozott be alkotásaival, a legutóbbi Tény-képek és karcolatok kiállításának nagy sikere volt.

A dorogi iskola pedagógusa hosszú ideig úgy érezte, hogy a képei nem többek puszta ábrázolásnál.

Az utóbbi években tudatosan arra törekszik, hogy a saját gondolatait, üzeneteit örökítse meg a művekben. A pandémia hatására rájött arra is, hogy nem kell messzire menni a témákért és otthona, közvetlen környezete is alkotásra inspirálta. Lényegében a tavaly őszi, dorogi kiállításon ezek a festmények szerepeltek, melyekhez egy-egy kis történet kapcsolódik. Az összegabalyodott kábel például a bosszúsággal teli fűnyírások emlékeit szimbolizálják, a különös bezártságra több képén is ironikus hangvétellel reflektál. A 2021-es év augusztus 20-i ünnepség megrendezésével kapcsolatos gondolatai is visszaköszöntek a tárlaton egy installáció keretében.

– Nem sejtettem, hogy milyen hatást váltok majd ki a képekkel, de örültem annak, hogy az emberek megértették az iróniát és a bennük rejlő humort – jegyezte meg.

Kapa Melindát többször is felkérte a város vezetése különböző feladatokra.

A tervei alapján készült el a dorogi sportéletet bemutató alkotás, melyet a város három iskolájának rajzszakköröseivel festettek ki, amely a felújítás előtt a városi sportcsarnok utcafronti homlokzatát díszítette. A másik nagy projektje a Kalandorka játszótér volt, ahol az oda látogató gyermekek életkorának megfelelően mesés arculatot álmodott meg.

Az elmúlt években egy európai uniós pályázat keretében rézkarctanfolyamot tartott, ennek folytatásaként tavaly nyáron grafikai alkotótábort szervezett a József Attila Művelődési Házban. Ezt a jövőben is szeretné tovább folytatni, hagyományt teremteni, és kialakítani egy fiatalokból álló grafikus közösséget.

Elismerései - Kapa Melinda felidézte, hogy 2016-ban meghirdettek egy térségi retro pályázatot, melyre egy csipketerítős tévét rajzolt le, az alkotásnak pedig Hétfő volt a címe. A kép üzenete sokaknak átjött, hiszen a kommunizmusban még létező hétfőnkénti adásszünetre utal a festmény, ezzel megnyerte a fődíjat. Szintén pár évvel ezelőtt Péliföldszentkereszten a Nyiss ránk! fesztivál keretében országos pályázatot hirdettek, munkájával második helyezést ért el. A rajztanár munkásságát már több alkalommal elismerték, megyei grafikai díjakkal is kitüntették: korábban mintegy tíz évig vezette a nyerges­újfalui Kernstok Alkotókört, részben ennek is köszönhető, hogy 2014-ben Nyerges­újfalu Művésze díjat vehetett át. Korábban létezett az amatőr képzőművészek számára egy pályázati lehetőség, amelynek Amator Artium volt a neve: többször bezsűrizték az országos tárlatra. Minden elismerés közül a mostani, Rauscher György-díjra a legbüszkébb és örömmel tölti el, hogy ily módon ismerték el több évtizedes dorogi tevékenységét.