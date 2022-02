Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elmondta, a komáromi út- és vasúti hálózatot kedvezően érintő kormányhatározatok tavaly nyáron jelentek meg a Magyar Közlönyben. Első lépésben a koppánymonostori sorompónál valósítják meg a kanyarodósávot, valamint a Puskaporosi utat is felújítják.

Hozzátette, bár a 13-as út nem ehhez a csomaghoz tartozik, a komáromiak életében fontos, hogy a körforgalomtól egészen az autópálya felhajtóig megújul az út, a munkák pedig már márciusban megkezdődnek.

Barabás Zsolt, Czunyiné dr. Bertalan Judit és dr. Molnár Attila (Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra)

Barabás Zsolt, a Magyar Közút megyei igazgatóságának vezetője ismertette, jelenleg a Rákóczi rakpart felé lehetne elkerülni a monostori átjárót, de ha a sor hossza megnő, már nem lehet balra kanyarodni. Ide terveznek egy kanyarodósávot. A kivitelezés érinteni fogja a vasúti átjárót is, ezért össze kell azt hangolni a vasút előírásaival, kéréseivel, valamint közműkiváltásra, és a lámpaoszlopok áthelyezésére is szükség lehet. A projekt tartalmazza az ipari park egy másik megközelítési lehetőségét is.

Járdaszakasz Megújult a Klapka György út 44. szám előtti járdaszakasz is. Dr. Molnár Attila az átadón elmondta, a Belügyminisztérium pályázatán vettek részt, amely projekt segíti a településeket abban, hogy belterületi utakat, járdákat újíthassanak fel. Hangsúlyozta, fontosak a lakosság mindennapi komfortérzetét növelő fejlesztések. Nem csupán ezt a szakaszt, hanem az Arany 17 előtti fekvőrendőrt is rendbe tudták tenni összesen 30 millió forintból. A költségek felét biztosította a pályázati forrás. Szabó István önkormányzati képviselő arról beszélt, örül annak, hogy körzete egyre inkább fejlődik.

Azt is kiemelte, a 13-as főúttal kapcsolatban sok jogos panasz és észrevétel érkezett hozzájuk. A felújítás nem készülhetett el a Monostori híd átadásával egy időben, a szakaszon pedig jelentős a teherforgalom, mert mintegy háromezer kamion megy át a hídon naponta.

A munkát március közepe, illetve vége felé kezdik el, felhívta azonban a figyelmet arra is, a közlekedés nem lesz zavartalan, lesznek fennakadások, növekedik majd a menetidő. A feladatokat próbálják úgy szervezni, hogy minél kevésbé akadályozzák a forgalmat.

Dr. Molnár Attila polgármester hangoztatta, ezek a beruházások markánsan meghatározzák a város jelenét és jövőjét is. Úgy fogalmazott, ez lesz Komárom történetének legnagyobb infrastrukturális fejlesztése. Arra is kitért, a város nagy gazdasági fejlődésben van, a közlekedés szerkezetén pedig változtatni kell, hogy Komárom élhető kisváros maradjon. Mindemellett az új ipari parki csomópont, a gyorsforgalmi út és a molaji felüljáró előkészítése is zajlik.