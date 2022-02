– Régi vágyunk volt, hogy a böllérnap. Tavaly már volt disznófelajánlásunk, de a koronavírus miatt nem tudtuk megszervezni az eseményt – mondta az idei rendezvényen Toma Richárd polgármester, aki nagy sikerről számolhatott be. Reggel a kemény mag volt jelen, a böllérrel és segédeivel, majd egyre többen lettek az érdeklődők is, amikor már elkezdték készíteni a hurkát, a kolbászt. Reggelire zsíros kenyér, hagymás vér és forró tea is készült a szorgos kezek nyomán.

Délelőtt kolbásztöltő versenyt is rendeztek a banaiak. Az öt tagból álló zsűri kitett magáért: a kolbász íze mellett a technikára és a higiéniára is figyelt. Húsz centiméteres kolbászokat kellett tölteni, ügyelve arra, hogy lehetőleg egyformák legyenek. Az ítészek csapatát Sárközi Attila (Mazsó Picészet), Koppendorfer Tamás (KopiTrans), Nagy Sándor fuvarozási vállalkozó, Ruskó József bábolnai vállalkozó és Toma Richárd is erősítette. A polgármester úgy vélte, összehozta a falut az új rendezvény, amelyen még a testület tagjai is részt vettek. Bana mindenképpen szeretne hagyományt teremteni a böllérnappal, hiszen nem csak a településről, de a környékről is sokan érkeztek miatta a művelődési ház udvarára.

Fontos, hogy milyen alapanyag kerül a kolbászba (Forrás: K. D. / 24 Óra)

– Úgy tudom, Pécsről is jöttek hozzánk, de német vendégeink is voltak. Emellett Bőnyről, Ácsról is érkeztek – hangoztatta büszkén a polgármester.

Az időjárás is kegyes volt a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz: szikrázó napsütés járt a disznóvágás mellé. Bár a szél erős volt, a vendégeket ez egy cseppet sem zavarta, hiszen finomabbnál finomabb húsokat, káposztát, italokat kóstolhattak meg. Róth-Kovács Frida szervező a gyerekekre is gondolt, amikor a programok közül válogatott. A kicsik a Paprika Jancsi és az ördögök című bábelőadást nézhették meg, majd agyagból készíthettek különféle díszeket.

Nagy odafigyeléssel sütötték meg a kolbászokat a csapatok (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Egy ácsi házaspár az unokájával látogatott el a böllérnapra. Ilonka és József éppen a finomságokat kóstolták meg Blankával.

– Nagyon jól érezzük magunkat – mondta Ilonka. – Először megnéztük a bábelőadást, ami nagyon tetszett az unokámnak, utána agyagozni mentünk. Most pedig esszük a jó kis frissen készült husit!

Díjnyertes termékekkel érkeztek - Márkus Béla és felesége, Réka szintén Ácsról jöttek a disznótorra, népszerű Áchili chili termékeikkel, amelyek között több díjnyertes íz is szerepel. Márkus Béla hangsúlyozta, tökéletes a böllérnap. – Köszönjük, hogy itt lehetünk, remélem hagyománnyá válik ez a rendezvény. A hangulat nagyon ott van, az utolsó adag hagymás vért én ettem meg! Korábban focista voltam, több régi tatabányai játékvezető ismerősöm is eljött. A paprikáinkat nagy szeretettel termeljük, ez az ízeken is érezhető.