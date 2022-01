Elsőként, dr. Tittmann János polgármester kérésére, városi ünnepség keretében, meghívott vendégek előtt táncoltak a fiatalok a kulturális centrumban. Másnap pedig kétszer is felment a függöny szülők, nagyszülők, testvérek, barátok, érdeklődők előtt a MUKI-ban. A csoport vezetője, a táncpedagógiai diplomás Csontos Mária elmondta, negyvenöt szereplője volt a három előadásnak. A fiatalok jelentős része nyergesi, illetve többen a környező településekről érkeznek a heti próbanapokra az egykori városi általános iskola főutcai épületébe.

A kis tehetségek rendre elvarázsolják közönségüket (Forrás: Diótörő Gyerektánc Egyesület/ Facebook)

A táncosléptű egyesületi tagok egy hosszú évnyi kihagyás után állhattak újra színpadra. A nagyon biztos szakmai jövőt jelentő háttérben ott volt például, hogy a Táncpedagógusok Országos Szövetség által szervezett legutóbbi seregszemlén több első és második helyet is szereztek, átvehették a Magyar Teátrumi Társaság különdíját.

Két egymást követő napon háromszor léptek színpadra (Forrás: Diótörő Gyerektánc Egyesület/ Facebook)

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége táncpedagógiai nívódíjat adományozott Csontos Máriának. Az elismert, tanítványai által nagyon szeretett Mária elmondta, hogy bízik abban, hogy tanítványai az idei esztendőben sok versenyen, fellépéseken tudják majd megmutatni tudásukat.

Ehhez nagy segítséget nyújthat a szülők, a városi önkormányzat további támogatása is. Szeretnének újra ott lenni azon a nagyon színvonalas táncvilágbajnokságon, amely helyszíne az idén Poreč lehet.

Színtereken - Csontos Mária, a Diótörő Gyerektánc Egyesület vezetője 2001-ben vehette át néptánc-színház táncművész diplomáját a Magyar Táncművészeti Főiskolán, majd nem sokkal később táncpedagógusi diplomát is kapott. Színpadi sikereinek színtereként tagja volt az Experidance tánctársulatnak, a szintén elismert Szolnoki Szigligeti Színház, továbbá a Nemzeti Színház remek tánckarának is. A klasszikus balett, a modern tánc és a néptánc is közel áll hozzá.