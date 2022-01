A projektek mindegyike az autizmussal vagy más különlegességgel élők és környezetük életkörülményeinek javítását szolgálja. A projektzárón az alapítvány tagjai az elmúlt években végzett mintaprojektekről és egy közelmúltban benyújtott újabb pályázatról számoltak be. Veizer-Sugár Gabriella, az alapítvány kuratóriumának tagja és a Kék Madár Szülőklub alapítója köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a projekteredményeket.

A pályázatok révén tízmillió forintnál is nagyobb összeg segítségével 90 különböző programot rendeztek, 1200-nál is több résztvevővel. Pedagógusoknak és szülőknek szerveztek ismeretátadó workshopokat, munkafüzeteket, kisfilmet készítettek.

Szemléletformáló fórumokat szerveztek a Móra Ferenc Általános Iskola dolgozóinak, az itt tanuló autizmussal élő tanulóknak fejlesztő foglalkozásokat és több intézményben érzékenyítő órákat. Zenés interaktív tanórát vittek színre megyei művészek közreműködésével, amelyet tíznél is több alkalommal mutattak be általános iskolásoknak. Emellett a megalakulásának harmincadik évfordulóját ünneplő alapítvány programsorozatot is szervezett.

Bencsik János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő szólt a művelődési házak megújításáról, azok tartalommal való megtöltéséről, amelyben nagy szerepe volt az alapítványnak is. Az eseményen az oktatási-nevelési intézmények képviselőinek átadták a pályázatok támogatásával elkészített oktatási anyagokat.

Bármi lehetek - Belinszki Zoltán, a Bármi lehetek című projekt módszertani vezetője egy újabb pályázatról számolt be. Tehetséges, autizmussal élő gyerekek és szüleik három területen vehetnek részt rendszeres foglalkozásokon: informatika, LEGO-konstrukciók, a művészet világa. A témaköröket a szülőklub tapasztalatai alapján választották ki, és az autizmussal élők sajátosságait, tehetségfelmérési eszközöket figyelembe véve dolgoztak ki egy speciális módszertant.