A városrész természeti szépségeit alapvetően földrajzi fekvése határozza meg. Északon a Duna és a Kis-Duna a falut teljes hosszában elkíséri – olvasható Koppánymonostor honlapján.

A törökök 1529-ben Monostort és környékét feldúlták, így az elnéptelenedett. A források ettől kezdve Pusztamonostorként említik. A koppánymonostori dombokon a 18. század 40-es éveiben telepítettek szőlőket és gyümölcsösöket. Az 1938-ban megjelent monográfia mintegy 40 házat és 1000 lelket említ, akiknek legnagyobb része föld- és szőlőmunkás volt.

Sokan kedvelik a szabadstrandot, amelyet 2019-ben nyitottak meg (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Az irodalom kiválóságai gyakran keresték fel a város irodalompártoló közönségének szép kertjeit. Megfordult itt Bajza József, Vörösmarty Mihály, Vas Gereben, a két Beöthy fivér és Jókai Mór. Hasonló szerepet töltött be Tuba János villája és kertje. Tuba, Komárom főjegyzője, országgyűlési képviselője, a Komáromi Lapok alapítója, a közúti Erzsébet híd megépítésének kezdeményezője volt. A ’90-es évektől kezdve egyre több családi ház épült meg. Sokan, felhagyva a lakótelepi életmóddal, szívesen költöztek ide, az összközművesített, kertvárosi jelleget öltő Koppánymonostorra.

A monostori focisták a megye I-es bajnokság második helyén állnak (Forrás: K. D. / 24 Óra)

A városrész focicsapatáról is ismert. Komárom sportmozgalmához 1953 tavaszán egy új sportegyesület, a Koppánymonostori Dózsa TSz Sportkör kapcsolódott. A sportkör első feladata volt a bajnoki szerepléshez szükséges feltételek megteremtése, a labdarúgópálya és a pályaelemek rendbetétele, kijavítása, sportöltözetek beszerzése. Végül az 1954. évi bajnokságba nevezték csapatukat.

Az 1969/1970-es szezonban már tavasszal látható volt, hogy nem tudja megelőzni egyetlen csapat sem a monostori gárdát, végül meg is nyerték az 1969. évi járási I. osztályú bajnokságot. 1970-ben a megyei I. osztályban indulhatott a csapat, ennek ellenére egy évvel később megszűnt. A későbbiekben teljesen új alapokról indultak a koppánymonostoriak.

Monostori híd - Koppánymonostor nevét a Monostori erőd mellett már a Monostori híd is őrzi. Az új Duna-híd alapkövét 2017 októberében tették le. Egy 600 méteres, egypilonos, ferde kábeles átkelő épült meg a vasúti hídtól 170 méterre nyugatra. Az átkelő 100 kilométerrel rövidíti a magyar–szlovák teherforgalom útját. Különlegessége a hídpálya Szlovákiához közelebbi oldalán elhelyezkedő ferde, 118 méter magas pilon, amely a rajta átfűzött kábelek segítségével tartja a híd felső szerkezetét. Belsejében nagyrészt csigalépcső vezet a magasba, 375 lépcsőfokkal. A hidat Orbán Viktor magyar és Igor Matovic, az akkori szlovák miniszterelnök, valamint Boris Kollár szlovák házelnök avatta fel 2020. szeptember 17-én.

1992-ben a néhai Berecz Dezső szervezésében újra sport­egyesületet alapítottak. Rendbe tették a régi focipályát, új kapukat és a nézők számára lelátót építettek. A pályaépítés után megszervezték a labdarúgócsapatot és beneveztek az 1992/1993. évi körzeti bajnokságba. A 2016/2017-es szezon kedvezően alakult az egyesületnek, felnőtt csapatuk 65 ponttal a harmadik helyen végzett, ezzel biztosítva a feljutást a megyei I. osztályba.

Nyaranta több tematikus tábornak adnak otthont a Fenyvesben (Forrás: K. D. / 24 Óra)

A városrésznek van iskolája, óvodája, nagy népszerűségnek örvend a Fenyves tábor is, többféle tematikával is várják a fiatalokat minden nyáron. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek felfedezzék a környezetük élővilágát, növényeket, állatokat, zenés és kézműves foglalkozásokon is részt vesznek.

2019-ben nyílt a koppánymonostori szabadstrand. Megépítéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség nyújtott támogatást, amelyet az önkormányzat saját forrásból egészített ki.

Nevezetességek - Sok nevezetességet tudhat, illetve tudhatott magáénak Koppánymonostor. A római korban például több őrtorony épült fel a területén. Nyugatról haladva az első őrtorony a Fenyves út végén, a Kis-Duna melletti magaslaton állt. A Nepomuki Szent János-szobor szépen faragott barokk emlék. Jelenlegi helyére a Koppány vezér úti Napsugár Óvoda mellé, Sárkány Ferenc komáromi rendőrkapitány állíttatta fel 1901-ben. A huszadik század fordulóján felépült villák közül a legszebb az Aranyember utcában még most is megtalálható Tornyos villa, amelyet Tuba János építtetett. A háromszintes épület a második világháború után római katolikus kápolnaként működött egy ideig.