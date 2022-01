Úgy látszik, ez a mostani tél a szivárványairól lesz híres, ugyanis december első és utolsó napján is szivárvány ragyogott az égen megyénkben. Ahogy egy hónapja, úgy most is megmutatjuk az égi tüneményt, és egyben kérjük olvasóinkat, hogy ha lefotózták a szilveszteri szivárványt, küldjék el a fotójukat a település megjelölésével a [email protected] mailcímre!

Az már biztos, hogy Tatabányán többen látták a szivárványt, és meg is osztották velünk a képeket, amelyeket most meg is mutatunk: