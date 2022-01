Túl vannak az Exatlon Hungary All Star versenyzői a játék második hetén, már csak a párbaj és a medáljáték maradt hátra. Az már a végjáték első felvonása után, szerdán kiderült, hogy a bajnok csapatban az oroszlányi fitnesz világbajnok, Kocsis Alexandra rendelkezik a legrosszabb statisztikával. A szabályok értelmében biztossá vált, hogy párbajozni fog.

Az oroszlányi szépség számára nem indult úgy a verseny, ahogy azt szerette volna. Az első napokban nem jöttek úgy a pontok, ráadásul egy fájdalmas kézsérülést is összeszedett. Szandi a vizes pályán a hátát is meghúzta. Az internet népe és saját csapattársai is csúnyán betámadták, taktikai sérüléssel vádolták meg. Fájdalmai ellenére hétfőn már vállalta a játékot, de könnyeivel küszködött, mert elmondása szerint minden lépésnél érezte a fájdalmat.

A fitnesz világbajnoknak a hét hátralevő részében sem sikerült nagyon javítania a statisztikáját. A végjáték első felvonását a kihívók nyerték. Mivel a bajnok csapatból Kocsis Alexandrának volt a legrosszabb az összesített eredménye, szerdán eldőlt, hogy ő a pénteki párbaj első delegáltja.

Csütörtökön aztán fordult a kocka. A bajnok fiúk lenullázták a kihívók férfi játékosait, így megmentették lányaikat attól, hogy csak piros versenyző vegyen részt a párbajban. A végjáték második felvonása után biztossá vált, hogy a kékek legrosszabban teljesítő hölgye, Szabó-Thomka Hanna is párbajrésztvevő lesz. Az is kiderült, a szabályok értelmében még egy bajnok és egy kihívó lány fog csatlakozni Szandihoz és Hannához. Hogy kik lesznek a további párbajozók, arról a legjobb bajnok játékos Újvári Iza, és a legjobb kihívó játékos Salander Dorina dönt majd a pénteki adásban.

Szandi úgy fogalmazott a párbaj kapcsán, hogy nincs benne rossz érzés, számára inkább ez egy jó motiváció is lehet, ha sikerül visszatérnie.

– Azért nem izgulok, mert ha tényleg van itt helyem, akkor vissza tudok jönni erről a párbajról. Ha nincs, akkor iszonyat jól éreztem magam, hogy itt lehettem ennyi időt és a legjobbakkal küzdhettem. Ezen a párbajon saját magam ellen fogok futni – mondta az oroszlányi bombázó.

Egy biztos, hogy Kocsis Alexandrának Hannán kívül még egy kihívó és egy bajnok versenyzővel kell megküzdenie. Az oroszlányi bombázó annyival még tovább javíthatja bennmaradási esélyeit, hogy a pénteki játéknapon ő bizonyul a legjobb női versenyzőnek. Ebben az esetben egy medállal gazdagodik, ami egy plusz életet jelenthet majd a párbaj során.