Hidasiné Nánási Nikolett szívesen emlékszik vissza gyermekkorára és arra a személyre, aki a kultúrotthont igazi közösségi hellyé varázsolta, létrejött ugyanis egy hely, ahol összejöhetnek a fiatalok és a felnőttek.

– Kucsera Imre kultúrigazgatóként fontos szerepet töltött be a falu életében. Volt az épületben egy „szórakozónak” nevezett helyiség, oda jártak az emberek biliárdozni, sakkozni, társasjátékozni, mi is ott voltunk minden nap. Ő több szempontból is példát mutatott – idézte fel.

Fiatalkori élményei máig meghatározzák Hidasiné Nánási Nikolett életét, és ő is azt vallja, hogy jobb, ha a gyermekek alkoholfogyasztás, dohányzás helyett sokkal hasznosabban tölti el idejüket. Példaként állította Bánhidi József polgármestert, aki jó programszervezőként több olyan rendezvényt is életre hívott, mellyel a kisebbeket is megszólította.

Hidasiné Nánási Nikolett többféle munka- és szerepkörben is kipróbálta magát, 2015-től a helyi lány-labdarúgócsapat edzőjeként tevékenykedett Annavölgyön, férje, Hidasi Milán volt a segítője.

– 2016-ban neveztünk be először a bajnokságba, szép sikereket értünk el. Néhány évvel később átcsábítottak Dorogra, ahol az első évben rögtön bronzérmet szereztünk. Később több ok miatt abbahagytam az edzősködést – mondta. Néhány éve hoztak egy olyan jogszabályt, melynek értelmében 2021. január 1-től minden, közösségi színteret működtető településen közművelődési szakembert kell foglalkoztatni, a pozíció betöltését pedig képesítés megszerzéséhez kötötték. Az annavölgyi önkormányzat is keresett olyan személyt, aki alkalmas lehetne erre a feladatra. Fel is keresték őt a Nemzeti Művelődési Intézetnek (NMI) képzésével kapcsolatban.

– Megkérdezték, hogy elvállalnám-e, én pedig igent mondtam. Amellett, hogy Tatabányára kellett járnom, 2020. augusztus elsejétől már átvettem a könyvtárat, de az volt a legfontosabb, hogy megszerezzem a közművelődési szakember végzettséget – ismertette.

Mivel 2020 novemberétől hosszú hónapokon keresztül a könyvtárak sem lehettek nyitva, így Hidasiné Nánási Nikolett kezdetben csak az online térre támaszkodhatott. Elkészítette a könyvtár Facebook-oldalát, ahová videókat gyártott, idővel YouTube-csatornát is indított, mivel tudta, hogy a lakosságot érdemes több kommunikációs platformon keresztül megszólítani. Az idősebbekkel azóta is jellemzően telefonon és személyesen tartja a kapcsolatot.

Eredmények Hidasiné Nánási Nikolett a KSZR jóvoltából tavaly előadóként szerepelt az Országos Széchenyi Könyvtár közösségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvényén. Neki köszönhetően tavaly először csatlakozott Annavölgy az Országos Könyvtári Napokhoz, és csillagászbemutató, Pilinszky-kiállítás, túra is szerepelt a programok között. Decemberben az NMI „A Szakkör” pályázatán csipkeverés-tanfolyamhoz nyert alapanyagot, emellett nevéhez fűződik a Victoria a gyermekekért elnevezésű pályázat is, dr. Maradi Attila gyermekorvossal egyeztetve az annavölgyi védőnői szolgálat számára nyert mintegy 400 ezer forint értékben különböző eszközöket. Jó kapcsolatot ápol a helyi iskolával és óvodával is, a vezetőket is sikerült bevonnia az adventi mesenyitogatós videósorozatba is. Idén beszélgetős műsort indítana Annavölgyön mindenki valaki címmel. Továbbá egy elnyert kistelepülési pályázat révén együttműködési megállapodást kötött, melynek köszönhetően felléphet a településen az ütős hangszereken játszó SETUP együttes, illetve Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó.

Az enyhítés után egyre több programot rendezhetett meg a könyvtárban, amelynek egyébként jelentősen megváltozott az arculata. A polcok megteltek népszerű kötetekkel, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (KSZR) keresztül többek között babzsákokat, társasjátékokat, új projektort, vetítővászont, kis asztalt is beszerzett, mellyel kapcsolatban hálás a KSZR-nek.

– Jelenleg nyolcvannyolc beiratkozónk van, ami a 878 lakosú településhez képest kifejezetten jó arány. Bár a programokon nincsen tömeg, én kifejezetten örülök annak is, ha már egy-két gyermek rendszeresen ellátogat hozzám – árulta el.

Hidasiné Nánási Nikolett elmondta azt is, hogy a fiatalok már alapítottak is egy könyvtári csoportot, melynek próbálnak hangzatos nevet kitalálni. A gyermekek kitalálták, hogy fellépnek a 2021-es falukarácsonyon, a produkció nagy sikert aratott.

Hidasiné Nánási Nikolett szerint a könyvtár már sokkal több annál a helynél, ahová csak olvasni tér be az ember. Például alkalmas ingyenes ruhabörze lebonyolítására, de kézműves foglalkozásoknak is helyet adhat.

– Márton-naphoz kapcsolódva ajándéktárgyakat készítettünk a gyermekekkel, melyeket az óvodai rendezvényen becsületkasszás módszerrel árultunk, és végül 20 ezer forintot gyűjtöttünk össze az intézménynek. Sokan azt gondolják, hogy a kultúra egyenlő a könyvolvasással, de úgy is sokat tanulhatnak a gyermekek, ha társasjátékozunk, filmet nézünk, vagy közösen teszünk valami jót. Lehetőségeink szűkösek, de kreativitás és pályázatok révén mindent ellensúlyozhatunk – mondta.

Kitartására többen is felfigyeltek, így nem véletlen, hogy a megyei könyvtár decemberben vándordíjjal tüntette ki őt. Elmondása szerint segítői és férje nélkül nem tudná ellátni a munkáját, hiszen szüksége van a család támogatására is.