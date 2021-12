A Kalifa közösségi oldalán bárki folyamatosan nyomon követhette a komáromi Zichó Viktor újabb kalandját, aki legutóbb az vette fejébe, hogy bringával jut el Európa legészakibb pontjára. A világjáró fiatal már nagyon közel volt a céljához, azonban egy szörnyű baleset miatt ezt az expedíciót nem tudta befejezni. Viktorra hosszú felépülés vár a következő hetekben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Zichó Viktor október 13-án Afrika legmagasabb csúcsát, az 5895 méteres Kilimandzsárót hódította meg. A kalandvágyó fiatal sokat nem pihent, egy újabb, nehéz fába vágta a fejszéjét. Magyarország legmagasabb pontjáról, a Kékestetőről indulva szeretett volna még karácsony előtt elérni Európa legészakibb pontjára, Nordkappigba.

Betegsége miatt a tervezett október 28-i indulás elmaradt, végül november 5-én pattan fekvőbringára, hogy elérje célját. Öt országon: Szlovákián, Csehországon, Németországon, Svédországon és Norvégián keresztül vezetett a 4 ezer kilométeres út, amely során 20 ezer méteres szintemelkedéssel is meg kellet küzdeni.

A komáromi kalandort útja során lenyűgözte Németország tájai, ahol egy jó indiai kajára másod unokatestvérével is összefutott. Kompra pattant, majd rövid időn belül már Svédországban folytatta útját, hogy végül a sarki fény alatt kerekezhessen. Svédországban az időjárás kegyetlenségével is meg kellett küzdenie, ugyanis végig esőben és hatalmas szélben kellett tekernie. Defekt és hatalmas esés is hátráltatta, de a sok viszontagság ellenére sikeresen átért Norvégiába, ahol a hó és a jég lett a legnagyobb ellenség.

A norvég tájakon szöges gumikra váltott át Viktor, ami még inkább visszavett a tempójából. Itt már a mínusz 23 fokos éjszakázással is dacolnia kellett. A világjáró a Kalifa csapatának azt is elmesélte, hogy Otta és Oppdal közötti szakasz nagyon megviselte, mert 80 kilométeren keresztül nem találtam semmilyen menedéket, benzinkutat vagy kávézót. A mínusz 14 fokban a lábujjai kezdték feladni a szolgálatot, ezért sokszor tolta a bringáját, hogy vér menjen a lábaiba. Viktor a kalandja folytatásához hótaposókra váltott, majd teljes gőzzel falta a kilométereket célja eléréséhez. Bár nagyon szerette volna, az éjszakák folyamán csak hulló csillagok jutottak, a sarki fényt nem sikerült látnia.

Úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben halad és már nincs hátra sok Viktornak ahhoz, hogy ismét egy sikeres expedíciót könyvelhessen el magának. Azonban rossz hír érkezett a Kalifa csapatától. Zichó Viktornak 3000 kilométernyi kitartó tekerés után, 500 kilométerrel a cél előtt fel kellett adnia a kalandot. Egy jeges szakaszon kicsúszott a bringájával és egy árokba zuhanva eltörte két csigolyáját. Hamar kórházba került, ahol megállapították a törést, azonban szerencsére ideg nem sérült, így Viktor körülbelül hat hét kényszerpihenő során teljesen fel fog épülni.