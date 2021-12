Az orgona javításánál egy speciális sípfelújítási eljárást alkalmaztak, ennek eredményeként a sípmű szinte teljesen megújult, és az orgona- és szekrénybelső teljes konzerválásáról is gondoskodtak. Leporellók is készültek: a hitéletet, kegytemplomot, kápolnát, a környező nevezetességeket és látnivalókat is bemutató kiadványok az érkező zarándokok, hívek és turisták számára nyújtanak tájékoztatást.