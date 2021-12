A Gönyű és Komárom közti csaknem 14 kilométer hosszú kerékpárút megépülésével egy turisztikailag nagyon fontos, eddig hiányzó szakasz készül el, adta hírül a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Győr és Gönyű közötti kerékpárutat már 2015 decemberében átadták a forgalomnak, a most megépülő kerékpárút ehhez az útvonalhoz csatlakozik, így Gönyűről Komárom felé is el lehet utni bicikliúton is.

A szakasz részben önálló vonalvezetésű, részben pedig a meglévő földutak felhasználásával készül. A kerékpárút érinti Ács, Nagyszentjános és Gönyű településeket. Az új szakasz Komárom nyugati, Áccsal közös közigazgatási határától indul, a Fenyves utcától. Mintegy 4,8 kilométer hosszan zárkerti és erdőterületek között halad, nagyrészt egy jelenlegi földút helyén, jellemzően vegyesforgalmú útként kialakítva, ahol mezőgazdasági járművek is közlekedhetnek.

Ezt követően önálló vonalvezetésű kerékpárút épül az 1-es főút Dunához közelebbi oldalán. A tervezett kerékpárút a főúttal párhuzamosan halad 9,1 kilométer hosszan, egészen Gönyűig, a szakasz végét képező Bajcsy-Zsilinszky utca meglévő kerékpárútjához történő csatlakozásig. A kerékpárút mellett több mint 700 méter hosszan kerékpáros védőkorlátot helyeznek ki, valamint 300 m hosszban fejlesztik a gönyűi közvilágítást is. A szakaszon két híd épül: Ács területén a Concó patak felett, illetve Nagyszentjános és Gönyű közigazgatási határán pedig a Cuhai-Bakony ért keresztezi az út vasbeton szerkezetű híddal.

A beruházásról Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszámolt Facebook-posztjában. Mint hozzátette, az új szakasz az EuroVelo6 Rajka-Dömös közötti szakaszának részét képezi.

Kara Ákos, Győr-Moson-Sopron megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta:

– Ennek a kerékpárútnak a megépítése azért fontos, mert így meglévő úthálózatokat lehet összekötni. A Győr – Gyönyű szakasz már korábban elkészült, de jövő ősztől Győrtől Komáromig lehet majd kerékpározni biztonságos körülmények között. Az útvonal további jelentősége, hogy csatlakozik Győrben a városon belül kiépített kerékpárút-hálózathoz, továbbá a Győr – Szigetköz és a nemrégiben átadott Győr – Pannonhalma útszakaszhoz, így elég nagy távolságok lesznek kerékpározhatók, biztonságos, kiépített kerékpárutakon.

Gréz Tibor, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője kiemelte, hogy a kivitelezési munkák ütemtervnek megfelelően haladnak.

–Az építési szakaszon humuszolási, védőréteg beépítési, valamint aszfaltozási munkákat is végez. Ezzel párhuzamosan már a szegélyépítések is megkezdődtek. A Concó-pataknál tervezett kerékpáros híd hídfőinek betonozási, illetve a cuhai Bakony ér feletti kerékpáros híd vasszerelési munkái befejeződtek. A tervek szerint a kerékpárutat jövő ősszel birtokba is vehetik a közlekedők.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést az STR Mély- és Magasépítő Kft. végzi nettó 2 milliárd forint értékben.