Deák István a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 11. osztályos tanulója. Fotóit gyakran láthatták már a nézők a televízióban és internetes portálokon – közölte a Császári Hírmondó. A képek mellett mindig megjelenik, hogy Császáron fotózta őket, ezáltal is hirdetve a falu természeti szépségeit. István két éve készíti fényképeit, egyelőre mobiltelefonnal. Az első képét a császári református templom mögötti részen készítette aszály idején, és beküldte a közmédiához, ahol be is mutatták. Képei általában az időjárással kapcsolatosak, hiszen érdeklődési köre is a fotózás és az időjárás.