December a várakozás és a szeretet hónapja. Az év ezen időszakában az adományok gyűjtése, a rászorulók megsegítése is sokkal inkább jelen van a mindennapjainkban. Tardoson sincs ez másképpen. A helyi karitász tagjai húsvétkor és karácsonykor is gyűjtést rendeznek, de év közben is – amikor alkalmuk nyílik rá – jótékonykodnak.

Ebben az évben a szokásos ruhaosztás sem maradt el, amelyet hagyományosan a Tatabányai Samaritánus Alapítvány, a Tardosi Faluvédő Egyesület és az önkormányzat közösen szervezett és rendezett. Tudjuk, az országban vannak úgynevezett hátrányos helyzetű települések, de ez nem azt jelenti, hogy máshol nincsenek elesettek.

A pandémia előtt, az adventi időszakban a plébánián adták át az adományokat. Az idén ismét le kellett mondani erről a meghitt formáról. A hagyományokhoz hűen a helyi önkormányzat és a helyi faluvédő egyesület a tavalyihoz hasonló módon oldotta meg az ajándékozást. A civil szervezet tagjai beültek autóikba és kivitték házhoz a csomagokat az érintetteknek. A járványügyi helyzetre tekintettel most sem maradhatott el a maszk és védőkesztyű használata.

Harminc helybeli család részesült a karácsonyi meglepetésből. A programban résztvevők egyetértettek abban, hogy a legnagyobb fizetség ezért a munkáért az, amikor az ajándékok átnyújtásakor látják a meghatott, hálás arcokat. Amellett, hogy mindenki örömmel, sőt, esetenként meglepetten fogadja a csomagokat, a község nyilvános közösségi oldalán megjelenő reagálásokból is az derül ki, hogy szükség van az ilyen és ehhez hasonló akciókra. Abban Csabán Béla, a település polgármestere és Nagy Lajos, a faluvédő egyesület elnöke is egyetértett, hogy még sok-sok éven át szükség lesz erre a tevékenységre, tehát amíg tehetik, addig – lehetőségeikhez mérten – támogatják ezt a nagyon fontos, emberbaráti kezdeményezést.