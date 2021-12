Országos viszonylatban nézve kimondottan sikeres volt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciója, hiszen megdőlt a korábbi rekord is: összesen 348 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a rászorulók számára – derül ki a szervezet minapi közleményéből. A tájékoztatóban arról számolnak be, hogy a kijelölt hétvégén 160 település 315 áruházában, mintegy 6500 önkéntes részvételével vették át az adományokat, a felajánlott termékekből pedig 70 ezer élelmiszercsomagot sikerült összeállítani. A kampánnyal jórészt nagycsaládosokat, idős embereket, fogyatékkal élő személyeket, hajléktalanokat, gyermekotthonok lakóit és további szociális intézmények gondozottjait kívánják segíteni.

A gyűjtés lényege, hogy a kijelölt üzletekben vásárlóktól azt kérték, hogy aki teheti, gondoljon a nélkülözőkre és ne csak saját maguknak vásároljanak be, hanem vegyenek a nehéz helyzetben lévők számára is valamilyen tartós élelmiszert. Ezeket a termékeket a kasszák után kialakított gyűjtőpontokon lehetett leadni. Az Élelmiszerbank közleménye szerint jórészt tésztákat, konzerveket, rizst, lisztet, cukrot, étolajat ajánlottak fel, de a csomagokba bébiétel, tartós tejek és édességek is kerülnek.

A 2006 óta minden évben meghirdetett adománygyűjtés nagy népszerűségnek örvend Komárom-Esztergom megyében is, ahol idén is rengetegen gondoltak a nehéz körülmények között élőkre és akár néhány élelmiszerrel is, de igyekeztek szebbé tenni az ünnepüket. Idén egyébként kilenc helyszínen gyűjtötték a felajánlásokat. A szervezők tájékoztatása szerint 10.327 kilogrammnyi adomány gyűlt össze megyénkben, ami több mint 2000 élelmiszercsomag összeállításához elegendő.