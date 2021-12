A Komárom-Esztergom megyei kutak javarészén a szabott maximalizált áron adják a naftát, ám ahogy a holtankoljuk.hu-n kiszúrtuk: Tata két töltőállomásán ennél is olcsóbb a benzin. A tatai Agostyáni úton levő állomáson 469, míg a Faller Jenő úton levőnél még ennél is olcsóbb, 466 forint a 95-ös üzemanyag literenkénti ára. Ezzel gyakorlatilag ez az ország legolcsóbb benzine – megelőzve ezzel például az Auchan alapvetően olcsó, 477 forintos árát is. A Bors egyébként úgy tapasztalta, hogy más kisebb kutak is alámennek az ársapkának.