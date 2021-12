Útjára indult az Ifi Klub az új Nonprofit Szolgáltatóházban Kiss Máté evangélikus lelkipásztor jóvoltából. Számos téren próbálja megszólítani a komáromiakat, korra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Elmondta, az Ifi Klub korábban is szervezett hasonló ifjúsági klubokat, bár ezek többnyire hátrányos helyzetű, szociálisan nehezebb helyzetből jövőknek szóltak. Arra gondolt, hogy Komáromban nem vallási alapon, de elindulna egy klub, ahol a fiatalok maguk alakíthatják ki, hogy mi legyen a szervezet irányvonala. Kiss Máté mellett Pirityi Katalin angoltanár is részt vesz majd a foglalkozásokon, de nyitottak a más önkéntesekkel való együttműködésre is. Csatlakozni is lehet, minden szombaton 17 és 21 óra között tartják az összejöveteleket az új Nonprofit Szolgáltatóházban. Első körben középiskolásokat várnak, de szívesen fogadnak hetedikes, nyolcadikos általános iskolásokat is.