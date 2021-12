Kerékpározni, valljuk be őszintén, nem nagy ördöngösség. Vannak azonban olyanok, akik azon felül, hogy néha tekerik a kerékpárt, felállva a kormányon egyensúlyoznak, vagy éppen a vázon kézen állva róják a köröket. Ők igazi zsonglőrök, művészek méghozzá művészi kerékpárosok, akik járgányukon különféle akrobatikus mozdulatokat mutatnak be. Ilyen versenyző Martin is, aki az országban sportága egyik legjobbjának számít, de nem csak hazánkat, a nagyvilágot is meghódította már lélegzetelállító mutatványaival.