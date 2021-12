Gyártókapacitásuk a 2. üzemcsarnok beindításával jelentősen megerősödött, bár az autóiparban most tapasztalható alapanyaghiány a cég működését is befolyásolta, erőforrásaik kihasználtsága jelenleg 60 százalék körülinek mondható. A japán vállalat a beruházási terveit a megrendelések növekedésének függvényében kívánja a későbbiekben megvalósítani, távlati terveikben környezetvédelmi beruházások is szerepelnek.

Az a magas szintű technológia, amit a rugógyár képvisel, Tata számára is töretlen fejlődést hozott (Fotó: tata.hu)