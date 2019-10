Háromszorosára bővült az NHK Spring tatai üzeme

A tatai ipari parkban október 30-án átadták a japán rugógyártó NHK Spring Hungary második üzemcsarnokát. A 26 milliárdos beruházással háromszorosára bővült az üzem területe.

–Multinacionális vállalatunk négy évvel ezelőtt választotta első európai termelőüzemének helyszínéül Tatát, tehát a bővítés példa nélküli – emelte ki beszédében Tamamura Kazumi, az NHK Spring Co., Ltd. igazgatóságának elnöke. A Halász utcai üzemcsarnokban megtartott avatón ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Seki Yukihiro is.

Az NHK Spring Hungary ügyvezető igazgatója szólt arról is, miért éppen megyénk kisvárosára esett a választásuk. „A tataiak kedves, befogadó emberek és Michl József polgármester személyesen vezetett minket körbe” – hangzott el. Kiemelte: azonnal láthatatlan szál kötött össze, magyarokat és japánokat.

Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes szerint Magyarország vonzó befektetési célpont, de ennyire hatékonyan csak kevesekkel lehet együttműködni. Mint mondta, Japán az egyik legnagyobb igényű gazdasági szereplő és olyan dimenzióba jutunk általuk, ami eddig elérhetetlen volt számunkra.

Bencsik János országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a cég egyre erőteljesebb gyökereket növeszt a Tatai-medencében és elárulta azt is, hogy Michl József polgármesterrel egyeztetve további nagy terveik vannak az ipari parkkal kapcsolatban. Végül kilengésmentes gazdasági előremenetelt kívánt az NHK-nak.

Ciráki György, a vállalat általános ügyeinek menedzsere elmondta társaság jelenleg mintegy 260 főt foglalkoztat, de a teljes kapacitás eléréséig további 100 munkaerőt alkalmaznak. Mint mondta, az 1-es csarnok körülbelül 12 ezer négyzetméteres területe a 26 milliárdos beruházással megháromszorozódik. A cég 2018-as árbevétele 2,5 milliárd forint.

Seki Yukihiro és Komazaki Masaya vezetésével gyárlátogatásra hívták az érdeklődőket, akik saját szemükkel is meggyőződhettek a munkafolyamatokról.