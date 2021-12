Visszaemlékezés

Posch Győző Viktor felidézte, hogy a homokvasút életében az 1960–1970 közötti időszak volt a legforgalmasabb, akkoriban be is vezették a folyamatos munkarendet. A Ganz gyár egyedi mozdonyokat gyártott a keskeny nyomtávú, villamosított vonalra, egykor három fővonali és három tolatómozdony állt szolgálatban. Elmondása szerint balesetek is történek a vonalon: 1963-ban a csolnoki egyenesben szembe menesztés kapcsán összeütközött egy üres és egy televonat, a személyi sérülés mellett a szerelvények is megrongálódtak. Ennek következtében három napon át csak egy mozdonnyal zajlott a szállítás. A sérült járműveket gyakorlatilag teljesen fel kellett újítani, még a bányagépgyárból is érkeztek szerelők, akik segítettek a hossztartók, a karosszéria és az alvázrendszer cseréjében. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Hartyán Csaba által megálmodott Bányászkör Instant Túramozgalom nemrég Homokvasút túrával bővült és hogy egy fiatal vasútbarát, Laub Dominik az édesanyjával kutatja a nyomvonalon még fellelhető emlékeket.