Népes közönség biztatta a versenyzőket a bajóti elágazásnál a hétvégén – hiszen ott egyes versenyautók jó része ha nem is driftelve, de igen szűken, látványosan vették be a derékszögű kanyart – ám feljebb, a Bersekbánya felé vezető szakaszon is sokan drukkoltak a sofőröknek. Ahogy az ilyen versenyeken szokott lenni, a legjobb nézőpont megkeresése kiemelten fontos a nézők vagy a fotósok szempontjából.

A rendőrség szerint tiltott helyen álltak a baleset áldozatai.

Forrás: 24 Óra

Megpróbálták újraéleszteni a baleset áldozatait

A rendőrség tájékoztatása szerint tiltott területről követhették a futamokat azok, akiket elütött egy rallyautó vasárnap kora délután a 11. Esztergom-Nyerges Rallyn. Az említett helyszínen volt egy olvasónk is, aki elárulta, hogy sokkolta az eset, hiszen a tragédia előtt pár perccel ment el onnan. Egy másik hölgy olvasónk szintén gondolkodott azon, hogy a lassító akadály közeléből követi a versenyt, de végül úgy döntött, hogy lemegy az elágazáshoz.

Egyébként a hirado.hu megírta, hogy a közelben tartózkodó nézők között voltak olyanok, akiknek egészségügyi képesítésük is volt. Ők a baleset után rögtön igyekeztek segíteni az áldozatok újraélesztésében is, egyikük megtörten nyilatkozott az M1-nek a kórházban. A férfi elmondta, hogy nagyon nehéz megbirkózni azzal a tudattal, hogy minden próbálkozásuk ellenére nem tudták újraéleszteni a bajba jutott személyeket.