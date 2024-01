A Zsaru Magazin számolt be arról, hogy újabb életet mentett meg Németh Róbert főtörzsőrmester. Az oroszlányi rendőr életében gyakori eset, hogy olyan bajbajutottakkal találkozik, akiknek az élete is veszélybe került. Mentette vonatbaleset áldozatát és öngyilkosjelöltet, mentett életet még ünnepségre igyekezvén díszegyenruhában is. Police Medic, sőt, instruktori képesítéssel is rendelkezik, életmentő rendőrként emlegetik Komárom-Esztergom megyében, ahol tavaly a Kemma.hu szavazásán ő lett az év embere. Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, ezúttal december 20-án hajnalban egy, a gondosóra által leadott vészjelzés alapján indultak a tűzoltók, a mentősök és a rendőrök egy oroszlányi lakáshoz.