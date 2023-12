A Magyar Rendőrség közösségi oldalain sok jó és hasznos tanáccsal segítik a nézőket. Most egy oroszlányi rendőr, a Kemma.hu 2022-es Év Embere díj nyertese, Németh Róbert rendőr főtörzsőrmester mutatja meg, hogy mit is rejt egy Police Medic táska, és mikre is valók a különleges eszközök.