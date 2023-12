A Komárom-Esztergom Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán számolt be arról, hogy hétfőn két sikeres akciót is végrehajtottak a tatabányai rendőrök a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen. Mint írták, bilincs kattant egy 41 éves férfi kezén, aki ellen a Tatabányai Törvényszék testi sértés miatt adott ki elfogatóparancsot. Egy 37 éves vértesszőlősi lakost rongálás miatt körözött a törvényszék. Őket a rendőrök őrizetbe vették. A nap folyamán az egyenruhások elfogtak egy személyt, aki nem fizette be a részére kiszabott bírságot. Mivel ezt az előállítását követően sem tudta megtenni, a rendőrök büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.