Nem vármegyei, hanem móri születésű, de vármegyénkben is keresik az 50 éves Fodor Szilárdot, akinek szintén a rácsok mögött kellene lennie. Ezért, és csalás megalapozott gyanúja miatt keresi a Komárom-Esztergom megyei rendőr-főkapitányság. 300 ezer forint nyomravezetői díjat is kitűztek az ügyében. Ez a pénz annak fizethető ki, aki Fodor Szilárd felkutatását közvetlenül elősegítő olyan információval szolgált, ami az elfogását eredményezi. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A kisbéri rendőrök mellett a Tatabányai Törvényszék is keresteti, nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.

Szintén nem Komárom-Esztergomi Török Zsolt, akinek körözését azonban a Tatabányai Törvényszéki BV. Csoport rendelte el. Az 50 éves, szolnoki születésű férfi ellen csalás miatt adtak ki elfogatóparancsot.