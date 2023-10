A police.hu-n számoltak be arról, hogy az utóbbi években sokat változott, fejlődött a világ, így a mai kor cukros bácsijai az utca mellett más színtereken is megjelentek, és megváltoztak az elkövetési módszereik is. Topa Zoltán alezredes, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiemelt főreferense arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban a szexuális ragadozók főleg a neten ismerkednek, és ott próbálják behálózni a gyerekeket.

– Az online térben a bűnelkövetők nagyobb biztonságban érzik magukat, azt gondolják, hogy ott elrejtőzhetnek. Emellett pedig megfigyelhetik és észrevétlenül követhetik azokat a gyerekeket, akiknek az életéből hiányzik a kötődés, nincs egészséges és pozitív énképük – magyarázta a szakember, aki szerint a gyerekek sokszor felnőttes tartalmat gyártanak magukról, melyek felkeltik a rossz szándékú felnőttek figyelmét.

A cukros bácsik már nemcsak az utcán, hanem a neten is megjelentek, olyan közösségi felületeken, népszerű platformokon, mint például a TikTok vagy gameroldalak, streamfelületek, online játékok, ahol nagyon sok a 10-11 éves

– figyelmeztetett Topa Zoltán.

– A fiatalok számára az elsődleges kommunikációs csatorna a csetfelület, ráadásul sokszor az internet már kész tartalmakat ad nekik. Megfigyelhetők a mostani nemzedék tagjainál, de néhány idősebbnél is olyan szociális hiányosságok, mint a konfliktusmegoldási képesség vagy a párbeszéd, az empátia hiánya. Ami azt eredményezi, hogy míg a legtöbben az internet világában feltalálják magukat, a hétköznapi tevékenységek nehézségeket okoznak számukra – figyelmeztetett a rendőr.