A robbantó gyűlölködő nézeteket vallott, szívesen alkotott összeesküvés-elméleteket, a nézeteit pedig kéretlenül is boldog-boldogtalannal megosztotta. A legtöbb szomszédja is ezért menekült a társaságából. Egyik szomszédja viszont arról beszélt, hogy búbánatvölgyi telkét lelkiismeretesen gondozta, szépítette. Volt, hogy együtt mentek be a városba is vásárolni. Az egyik alkalommal 240 ezer forintért vett magának konzerveket és lisztet. A szomszéd megpróbálta meggyőzni, hogy ennyit nem tud időben elhasználni és zsizsikes lesz, de közölte, hogy kifejlesztett egy speciális módszert, amivel ezt meggátolja.