A rendelkezésre álló adatok alapján az is megállapítható, hogy a férfi gázmaszkot viselt a házban, amelyet csak akkor vett le, amikor az épületből kilépve a rendőrökkel tárgyalt. A férfi a gázmaszkot a robbanáskor is viselte. Az elkövető szándéka kétséget kizáróan az intézkedő rendőrök életének kioltására irányult - olvasható az ügyészségi közlésben. A Központi Nyomozó Főügyészség a bűncselekmény mielőbbi teljes körű kivizsgálása érdekében továbbra is haladéktalanul hajtja végre a szükséges eljárási cselekményeket. A helyszínen jelenleg is nyomozati cselekmények folynak.