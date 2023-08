Marosán Angelika rendőr hadnagy, vármegyei sajtóreferens megkeresésünkre elmondta, hogy az említett kereszteződésben két autó ütközött össze. A baleset körülményeit még vizsgálják, a helyszínelés ideje alatt rendőrök és polgárőrök irányítják a forgalmat.

A Jószerencsét utca és Lencsehegyi út kereszteződésében egyértelmű a forgalmi rend – táblák is jelzik, hogy melyik a védett és melyik az alsóbbrendű út – viszont bizonyos időközönként egyes sofőrök nem tudják értelmezni a szituációt. Idén is voltak már balesetek, július 18-án volt egy emlékezetesebb eset. Akkor két autó ütközött össze az említett helyszínen, az egyik jármű a fák között landolt. Mivel többen is megsérültek, így három mentőautó is érkezett Kesztölcre.