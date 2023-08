– Fontos lenne ez a figyelem, de azért sokszor hiányzik…

– Amit fontosnak tartok, hogy együtt éljünk a forgalommal, segítsük egymást, és ne azért tartsuk be a szabályokat, mert kötelező. Ha például biciklizés közben taxival vagy busszal tartok egy irányba, akkor mindig lehúzódok, elengedem őket, hiszen nekik haladniuk kell, ez a munkájuk. Igyekszem az utakon másokkal is figyelmes lenni, így aztán velem is együttműködők a közlekedés résztvevői.