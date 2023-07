Mint arról korábban beszámoltunk, két személyautó és egy kamion karambolozott Tatabányán, a Búzavirág utcában július 24-én, hétfőn dél körül. A járműveket a tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a műszaki mentés során.

Mint az fotóinkon is látszik, a mentők is a baleset helyszínén dolgoztak, ahol forgalomkorlátozás is érvényben volt – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelem.