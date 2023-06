Teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a 97-es és a 98-as kilométer között, Ács térségében, ahol több motoros szenvedett balesetet szerda délután. Az egyik motoros a baleset következtében a helyszínen életét is vesztette – közölte a katasztófavédelem.

A tájékoztatásuk szerint egy nagyteljesítményű motor kamion alá csúszott, valamint további két motor is balesetet szenvedett. A karambolban érintett egy kisteherautó is. A műszaki mentést az ácsi és komáromi hivatásos és az ácsi önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani.

Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagynak, a vármegyei főkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint a 96-os kilométerszelvénynél az egyik motoros a belső szalagkorlátnak ütközött, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök megkezdték a balesetek helyszínelését, a 100-as kilométerben pedig leterelik a forgalmat az autópályáról. Kerülni Bana-Bábolna érintésével vagy az 1-es számú főúton lehet. A sztrádára a 93-as kilométernél hajthatnak vissza.