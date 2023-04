− Szerencsére ennél az esetnél is volt olyan, aki megfelelő időben észlelve a balesetet megállt, azonban a mögötte érkező már nem tartotta be megfelelő követési távolságot, és nem csökkentette a sebességét, ezért belehajtott a szabályosan megálló autóba hátulról, majd rátolta azt az összeütközött járművekre. Én úgy gondolom egy ilyen helyzetben az a legjobb megoldás, ha az autós megáll, kiteszi a vészvillogót, vagy akár felkapcsolja a hátsó ködlámpát is, majd elhagyja a járművet és biztonságos helyre, a szalagkorlát mögé megy − javasolta a szakember.

Az alezredes elmondta, hogy amikor kiérkeztek a tűzoltó gépjárművekkel a helyszínre, az első pillanatban sokkal nagyobb tragédiára, több súlyos sérültre számítottak.

− Mire eljutottunk a helyszínre már sokan kiszálltak a járművükből és biztonságos helyre mentek. Ez a lehető legjobb megoldási lehetőség, amit tehettek ebben a helyzetben. Egyrészt könnyebben fel tudtuk mérni, hogy kinek és hol van szüksége segítségre, másrészt őket már biztonságban tudtuk.

Egy balesetnél mindig első az életmentés, ha szükséges ezzel párhuzamosan kell elkezdenünk a tűz oltását is.

Az M1-esen is kigyulladt több autó, így ezek oltását is azonnal meg kellett kezdeni, hogy ne terjedjen tovább a tűz a többi járműre. A tűzoltó egy része az emberek mentésében, a másik pedig a járművek oltásában vett részt. A döntések itt másodpercek alatt születnek, hiszen másodperceken múlhat egy ember élete is − magyarázta a főfelügyelő. Hozzátette: kialakult helyzet kezelésében fontos szerepe van a rutinnak és az alapos kiképzésnek, ami minden helyzetre felkészíti az egységeket.

Csordás János tűzoltó alezredes a tavaly decemberben, Tatabányán, a Gál István lakótelepen keletkezett paneltűzről is beszélt.

Mint arról korábban beszámoltunk: a lakásban mintegy negyven négyzetméteren pusztított a tűz, az otthon teljesen kiégett. A tűzoltók, miközben a lángokat oltották, még 24 embert ki is menekítettek a tömbből, és több mint egy tucat embert kórházba kellett szállítani.